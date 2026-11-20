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Far Cry oyunlarını seven oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Far Cry 6​ indirime girdi. Böylece popüler Far Cry oyunu daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Peki, Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry 6 kaç TL'ye satılıyor?

Far Cry 6'nın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Epic Games Store'da Muhteşem Cuma İndirimi kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Far Cry 6 da bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 75 oranında indirime girdi.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Far Cry 6'nın Game of the Year (GOTY) sürümü 2 bin 999 TL yerine 749,75 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Uygun fiyata oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 1 Aralık 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Far Cry 6'nın Fragmanı

Far Cry 6 Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya ve aksiyon türlerindeki Far Cry 6, Yara isimli kurgusal bir ülkede geçiyor. Dani isimli bir karakteri kontrol ettiğimiz oyunda büyük bir harita mevcut. Haritada tropikal ormanlar, sahil kasabaları, büyük şehirler ve askeri tesisler bulunuyor. İster görevleri yapabiliyor ister haritayı keşfedebiliyoruz.

Haritada özgürce gezerken motosiklet, tekne, helikopter ve uçak gibi farklı araçlar kullanabiliyoruz. Bu arada oyunda ana görevlerin yanı sıra yan görevler de yer alıyor. Yapımda tabancalardan keskin nişancı tüfeklerine kadar çok sayıda silah bulunuyor. Silahları geliştirme özelliği de mevcut.

Far Cry 6'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 3. GHz / Intel Core i5-4460 3.1 GHz

AMD Ryzen 3 1200 3. GHz / Intel Core i5-4460 3.1 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD RX 460 (4 GB) / NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB)

AMD RX 460 (4 GB) / NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) DirectX: Sürüm 12

Far Cry 6'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz / Intel Core i7-7700 3.6 GHz

AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz / Intel Core i7-7700 3.6 GHz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD RX Vega 64 (8 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB)

AMD RX Vega 64 (8 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB) DirectX: Sürüm 12

Far Cry 6 Kaç GB?

Far Cry 6'nın sorunsuz bir şekilde yüklenebilmesi için en az 25 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa ister Windows'un program kaldırma özelliğini tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Böyelce kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Far Cry serisini seven biri olarak Far Cry 6'yı oldukça beğenmiştim. Haritada istediğim zaman istediğim yere gidebilmek ve farklı araçlar kullanarak haritayı keşfetmek, oyunu benim için daha keyifli hâle getirmişti. Özellikle Far Cry 6'nın sunduğu özgürlük hissi ve aksiyon dolu oynanışı, oyunda uzun süre vakit geçirmemi sağlamıştı.