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Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından vivo, yeni amiral gemisi X500 Pro Max'i FOTON iş birliğiyle düzenlediği özel bir etkinlikle Türkiye'de tanıttı. İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilen fotoğrafçılık deneyiminde 30 profesyonel fotoğrafçı, vivo X500 Pro Max'in gelişmiş kamera özelliklerini deneyimleyerek şehri farklı bakış açılarıyla fotoğrafladı.

Akıllı telefon teknolojisinin öncü markalarından vivo, mobil fotoğrafçılıkta yeni standartları belirlen amiral gemisi X500 Pro Max'i, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) iş birliğiyle gerçekleştirdiği özel bir etkinlikte ülkemizde tanıttı. İstanbul'da düzenlenen ve 30 profesyonel fotoğrafçının bir araya geldiği etkinlikte misafirler, vivo X500 Pro Max'in ZEISS iş birliğiyle geliştirilen gelişmiş kamera teknolojilerini İstanbul'un tarihi sokaklarında ve eşsiz manzaralarında deneyimleme fırsatı buldu.

"vivo X500 Pro Max ile Işığın Peşinde" temasıyla Firuzende Galata'da başlayan etkinlikte, vivo Türkiye ekibinin açılış konuşmasının ardından FOTON temsilcileri mobil fotoğrafçılığa yaratıcı bir bakış açısı sunan "Görme Sanatı" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Deniz manzaralı fotoğraflardaki yeteneğiyle tanınan Manzara Fotoğrafçısı ve ZEISS Marka Elçisi Francesco Gola'nın mobil fotoğrafçılıkta ışığın kullanımına ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı buluşmada, vivo ürün uzmanları da X500 Pro Max'in gelişmiş kamera özellikleri ve görüntüleme teknolojileri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinliğin devamında altı farklı gruba ayrılan fotoğrafçılar, Galata, Karaköy ve Boğaz hattında belirlenen rotalarda İstanbul'u farklı perspektiflerden keşfetti. "İstanbul'u Yakala, Hikâyeler Yarat" konsepti doğrultusunda profesyonel fotoğrafçılar vivo X500 Pro Max'in telefoto, portre, ağır çekim, dinamik çekim, görüntü sabitleme ve renk işleme özelliklerini gerçek yaşam koşullarında test etti.

Galata Kulesi'nin mimari detaylarından Karaköy sokaklarının hareketli atmosferine, Boğaz kıyısındaki günlük yaşamdan gün batımının eşsiz renklerine uzanan çekimlerde fotoğrafçılar, cihazın sunduğu yaratıcı olanaklarla İstanbul'un farklı hikâyelerini fotoğraf ve videolara taşıdı. Etkinliğin sonunda fotoğrafçılar, vivo X500 Pro Max ile gün boyunca çektikleri fotoğrafları ekranda sergileyerek birlikte değerlendirdi ve yorumlarını paylaştı.

Etkinlikte ayrıca vivo ve FOTON iş birliğiyle düzenlenen "Işığın Peşinde" mobil fotoğrafçılık yarışmasının duyurusu da yapıldı. Yarışmanın jüri üyelerinin de katıldığı buluşmada, fotoğraf tutkunlarını yaratıcılıklarını keşfetmeye ve ışığın izini sürerek özgün kareler yakalamaya davet eden yarışma hakkında bilgi verildi. Yarışmaya ilişkin detaylara buradan ulaşılabiliyor.

vivo X500 Pro Max ile Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Bir Deneyim

X500 Pro Max, yeni ZEISS TrueDynamic Ana Kamerayı 200 MP ZEISS APO Telefoto Kamerayla[1] bir araya getiriyor. Ayrıca 400 mm eş değer odak uzaklığı sunan vivo ZEISS Telefoto Genişletici Gen 2 Ultra[2] desteği sayesinde çekim mesafesini daha da artırarak konser, spor etkinliği ve vahşi yaşam çekimlerinde uzaktaki nesnelerin görüntülenmesine imkân tanıyor. Gün batımının hemen öncesi ve sonrasındaki altın saat sahneleri için 4K Sinematik Portre Video özelliğini ilk kez kullanan model, MediaTek'in yeni 2 nm amiral gemisi çipi MediaTek Dimensity 9600 Pro'dan güç alıyor.

Telefoto çekim yetenekleri, X500 Pro Max telefonun öne çıkan güçlü yönlerinden biri. Cihaz; 1/1,4 inç sensör, 85 mm eş değer odak uzaklığı ve CIPA 7.0 Profesyonel Sabitleme özelliğine sahip 200 MP ZEISS APO Telefoto Kamerası sayesinde uzun odak uzaklıklarında keskin ve ayrıntılı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Tüm odak uzaklıklarında çalışan 1536 noktalı çok bölgeli lazer otomatik odaklama sistemi ise kameranın nesneye hızlı ve doğru bir şekilde odaklanmasına yardımcı oluyor.

X500 Pro Max'in ana kamerası, 3° gimbal seviyesinde optik görüntü sabitleme özelliğini destekliyor. Ayrıca hem ana kamera hem de telefoto kamera, CIPA 7.0 Profesyonel Sabitleme özelliği sayesinde hareket hâlinde yapılan çekimlerde bile görüntüler sabit kalıyor. 4K Altın Saat Portre Videosu, altın saat portrelerini doğal cilt tonları, zengin ton derinliği ve sinematik bir atmosferle çekmek için Log tabanlı bir görüntüleme işlem hattını temel alıyor. ZEISS ile iş birliği içinde geliştirilen Altın Saat'in yanı sıra Güneşli Gün ve Modern Film dâhil olmak üzere yeni sinematik video renk stilleri, vivo'nun kendi bünyesinde geliştirdiği renk ve ton işleme hattında, özneler ve sahneler ayrı ayrı optimize edilerek ayarlanıyor.

Türkiye'de satışa sunulan vivo X500 Pro Max, 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Cihaz hakkında daha fazla bilgiye https://www.vivo.com/tr/products/x500-pro-max adresinden ulaşılabiliyor.