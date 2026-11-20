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Roborock, yeni nesil ıslak-kuru dikey süpürgesi F25 Ultra Steam Gen 2 ile ev temizliğinde buharın gücünü artırıyor. Önceki nesle göre 2,5 kat daha yüksek buhar hacmi sunan model, 180°C buhar ve 90°C sıcak su teknolojileriyle kurumuş yemek kalıntılarından yağlı ve yapışkan lekelere kadar zorlu kirlerin temizlenmesini kolaylaştırıyor. Yapay zeka destekli robot kolu ise duvar dipleri ve köşelerde etkili temizlik sağlıyor.

Roborock, yeni F25 Ultra Steam Gen 2 modeliyle günlük ev temizliğinde karşılaşılan zorlu ihtiyaçlara odaklanıyor. Mutfakta zemine yapışan yemek kalıntılarından yağlı lekelere, sıvı dökülmelerinden ulaşılması zor alanlarda biriken kirlere kadar farklı temizlik ihtiyaçlarına yanıt veren model, birden fazla temizlik işlemini tek cihazda buluşturuyor.

İnatçı Lekelere Karşı Buhar ve Sıcak Su Teknolojisi

F25 Ultra Steam Gen 2'nin öne çıkan yeniliklerinden VaporFlow 2.0, dahili ısıtıcı çıkışında 180°C'ye ulaşan buhar teknolojisiyle kurumuş ve zemine yapışmış lekelerin temizlenmesini kolaylaştırıyor. Turbo buhar modunda dakikada 5.000 mg buhar üreten sistem, önceki nesle göre 2,5 kat daha yüksek buhar hacmi sunuyor. Buharın kirleri yumuşatmaya yardımcı olan etkisi sayesinde kimyasal temizlik maddelerine ihtiyaç duymadan yalnızca suyla temizlik yapılabiliyor.

WaveFlow sıcak su teknolojisi ise laboratuvar koşullarında 90°C'ye ulaşan sıcak suyla özellikle yağlı ve yapışkan kalıntıların çözülmesine yardımcı oluyor. Sürekli su akışı silindir fırçanın temizlik sırasında temiz kalmasını desteklerken, buhar ve sıcak su seçenekleri farklı kir türlerine uygun temizlik imkanı sunuyor.

Kenarlardan Mobilya Altlarına Kapsamlı Temizlik

F25 Ultra Steam Gen 2'nin yapay zeka destekli SensEdge robot kolu, cihazın hareket yönüne göre konumlanarak üç kenar boyunca 0 mm'ye kadar yakın temizlik yapılmasını sağlıyor. Böylece duvar dipleri, süpürgelikler ve köşelerde biriken kirlerin ayrıca temizlenmesi ihtiyacını azaltıyor.

25.000 Pa emiş gücüyle sıvı dökülmelerini ve kuru kirleri tek cihazla temizleyebilen model, JawScrapers dolanma karşıtı sistemiyle saç ve evcil hayvan tüylerinin fırçaya dolanmasını azaltıyor. DirTect akıllı kir algılama sistemi kir yoğunluğuna göre temizlik gücünü otomatik olarak ayarlarken, mavi ışık özelliği zemindeki toz ve tüylerin daha kolay fark edilmesini sağlıyor.

180 derece yatabilen FlatReach 2.0 tasarımı ve 12,5 cm'lik ince gövdesi sayesinde koltuk ve yatak altlarına erişebilen cihaz, yapay zeka destekli SlideTech 2.0 tekerlek sistemiyle kolay manevra imkanı sunuyor. Model, AUTO modda EKO emiş ayarıyla yapılan laboratuvar testlerinde 100 dakikaya kadar, buhar modunda ise 30 dakikaya kadar çalışma süresine ulaşıyor.

Temizlik Sonrasında da Kullanım Kolaylığı

F25 Ultra Steam Gen 2, kendi kendini temizleme ve kurutma özellikleriyle cihaz bakımına ayrılan zamanı da azaltıyor. Silindir fırça 95°C sıcak su ve buhar desteğiyle temizlenirken, 95°C sıcak havayla 5 dakikalık hızlı kurutma seçeneği cihazı bir sonraki kullanıma hazırlıyor. Roborock uygulaması üzerinden kişiselleştirilebilen ayarlar ise kullanıcıların temizlik deneyimini ihtiyaçlarına göre düzenlemesine olanak tanıyor.