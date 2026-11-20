Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S27 Pro Geekbench'te ortaya çıktı. Henüz tanıtılmayan telefon, performans testinin sonuçlarına göre çok güçlü bir Exynos işlemcisine sahip olacak. Bu arada telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy S27 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Samsung Galaxy S27 Pro, SM-S957B model numarası ile birlikte Geekbench'te tek çekirdek testinde 3 bin 61 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 967 puana ulaştı. Tek çekirdek testi, işlemcinin tek çekirdekle gerçekleştirdiği işlemlerdeki performansını ölçüyor. Çoklu çekirdek testi ise birden fazla çekirdeğin aynı anda çalıştığı görevlerdeki performansını değerlendiriyor.

Bu iki sonuç, işlemcinin farklı iş yükleri altındaki performansını karşılaştırmaya yardımcı oluyor. Performans testinde elde edilen tek çekirdek ve çoklu çekirdek puanlarının oldukça yüksek olduğunu belirtelim. Geekbench testine giren cihazda ayrıca 12 GB RAM bulunuyor ve cihaz Android 17 işletim sistemini kullanıyor.

Samsung Galaxy S27 Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Geekbench testinin sonuçlarına göre Galaxy S27 Pro'nun Avrupa ve Hindistan sürümünde Exynos 2700 işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemcide 2.88 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 3.36 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.74 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 4.24 GHz hızında çalışan bir çekirdek olmak üzere toplamda 10 çekirdek mevcut.

Galaxy S27 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Galaxy S27 Pro Ekran Boyutu 6,47 inç Ekran Teknolojisi Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı 120Hz İşlemci Exynos 2700 Çekirdek sayısı 10 Maksimum frekans 4,24GHz Grafik işlemcisi Xclipse 970 RAM 12 GB Ana kamera 200 MP Ultra geniş açı kamera 50 MP Telefoto kamera 12 MP veya 50 MP Ön kamera 16 MP Batarya kapasitesi 5.240 mAh Kablolu şarj 60W

Samsung Galaxy S27 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S27 Pro'nun 2027 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S27 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Galaxy S26 serisi, Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Ultra da Türkiye'de satışa sunulacaktır. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri ve Geekbench sonuçlarını göz önünde bulundurduğudma Samsung Galaxy S27 Pro'nun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenlemek gibi ağrı işler bile rahatça yapılabilecektir. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.