LG'den 330Hz Yenileme Hızı Sunan Kavisli Monitör Geliyor!

LG, aralık ayında duyurduğu UltraGear OLED 39GX950B oyuncu monitörünü nihayet piyasaya sürüyor. Cihazın Japonya pazarındaki satışlarının 9 Nisan'da başlayacağı açıklandı. Diğer bölgeler için henüz resmi bir tarih verilmedi. İşte LG UltraGear OLED 39GX950B özellikleri ve fiyatı!

LG UltraGear 39GX950B OLED Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu ve teknolojisi: 39 inç OLED

Kavis Oranı: 1500R

Çözünürlük: 5120 x 2160 (5K2K)

En Boy Oranı: 21:9

Yenileme Hızı: 165Hz (5K2K) / 330Hz (1080p)

Tepki Süresi: 0.03ms

Maksimum Parlaklık: 1500 nit

Renk Gamı: %99.5 DCI-P3

Panel Teknolojisi: 4. Nesil Tandem OLED

Sertifikalar: VESA DisplayHDR True Black 500

Görüntü Teknolojileri: NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium Pro

Giriş Portları: DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB Type-C

LG UltraGear 39GX950B, 39 inç büyüklüğünde OLED bir ekrana sahip. Bu panel 5120 x 2160 çözünürlük ve 21:9 en boy oranı sunuyor. Ek olarak 500R kavisli ekranı sayesinde rakiplerine kıyasla daha iyi bir görüş alanıyla geliyor.

Ürün, en yüksek çözünürlükte 165Hz yenileme hızlarını destekliyor. Ayrıca çift mod özelliği sayesinde çözünürlüğü 2560 × 1080 piksele düşürebiliyorsunuz. Bu durumda ise yenileme hızı 330Hz’e kadar çıkabiliyor.

Monitörde dördüncü nesil Tandem OLED teknolojisi kullanılıyor. Önceki nesil Tandem OLED paneller üç katmanlı bir yapıya sahipken, dördüncü nesille birlikte bu yapı dört katmana çıkarılmış. Bu da panel ömrünü uzatıyor ve aynı zamanda parlaklığı da artırıyor.

HDR modunda parlaklık 1500 nit seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bunu biraz daha açarsak, paneldeki pikseller ışık gücünü anlık olarak 1500 nit seviyesine yükseltebiliyor. Bu da daha parlak bir görüntü deneyimine ortam hazırlıyor diyebiliriz.

Monitör, AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. Böylelikle oyunlarda ekran yırtılmaları ve takılmalar gibi can sıkıncı sorunlar yaşanmıyor. Ayrıca, panelin tepki süresi 0.03 milisaniye olarak açıklandı. Bu da rekabetçi oyunlarda kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Ürünün DCI-P3 renk gamının %99 seviyesinde olması ekranın renkleri gerçeğe oldukça yakın ve canlı bir şekilde yansıtabilmesini sağlıyor. Bununla birlikte, VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikası sayesindeyse siyah sahnelerde pikselleri tamamen kapatarak çok daha derin ve gerçekçi siyahlar sunabiliyor. Bu da özellikle filmlerdeki gece sahnelerinde siyah tonların son derece doğal görünmesine ortam hazırlıyor.

LG UltraGear 39GX950B OLED Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

LG UltraGear 39GX950B OLED modelinin satışları 9 Nisan itibarıyla başlayacak. Ürünün fiyatı ise yaklaşık 2.179 dolar seviyesinde. Bu da yaklaşık 97 bin TL’ye denk geliyor. Ülkemizde LG monitörlerin satıldığını göz önünde bulundurduğumuzda, UltraGear 39GX950B OLED modelinin de Türkiye’de satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

LG UltraGear 39GX950B OLED modelinde beni en çok etkileyen detaylar ekran çözünürlüğü ve yenileme hızları oldu. Çift mod özelliği sayesinde çözünürlüğü değiştirebilmeniz ve buna bağlı olarak yenileme hızını optimize edebilmeniz kullanım deneyimini fazlasıyla artıracak diyebilirim.