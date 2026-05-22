16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8'in fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihazın 512 GB ve 1 TB depolama alanına sahip sürümleri, Galaxy Z Fold 7'den biraz daha yüksek bir fiyat ile satışa sunulacak. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Samsung Galaxy Z Fold 8, 1.999 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu da güncel kur ile birlikte 91 bin 435 TL'ye denk geliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'de yeni telefonun vergili fiyatı 186 bin TL'ye denk geliyor. Samsung'un Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir.

Serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy Z Fold 7 için 101 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy Z Fold8 8'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 115 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Z Fold 8'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Galaxy Z Fold 8'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy Z Fold 7, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Samsung Galaxy Z Fold 8'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Samsung'un yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy bulunacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in bu sürümü ile standart sürümü arasında bazı farklar mevcut. Samsung'un mobil cihazlarına özel olarak optimize edilen For Galaxy sürümü, standart sürüme göre daha yüksek frekans hızına sahip.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'da yer aldığını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8'in ekranı 8 inç ekran büyüklüğüne olacak. Cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,5 inç büyüklüğündeki ikinci ekran, 120Hz yenileme hızına sahip olacak. İkinci ekranda da Dynamic LTPO AMOLED 2X teknolojisi bulunacak. Bu arada Dynamic LTPO AMOLED 2X hem çok canlı renklere sahip hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy Z Fold 7'de 8,0 inç ekran boyutu, 1968 x 2184 piksel çözünürlük, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı, 2600 nit maksimum parlaklık ve 6,5 inç ikinci ekran boyutu tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 2600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 8'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Buna göre yeni telefonun ön kamerası 10 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy Z Fold 8'in en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi sayesinde cihazın çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini belirteyim.