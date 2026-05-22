Bu Xiaomi Modelleri Artık Güncelleme Almayacak!
Xiaomi’nin bugüne dek yazılım desteğini sonlandırdığı telefon ve tablet modelleri hangileri? İşte güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi'nin bugüne dek güncelleme desteğini sonlandırdığı Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri hangileri?
- Şirket yazılım desteğini sonlandırdığı modelleri belirli aralıklarla EOL isimli listeye ekliyor.
- Marka yazılım desteğini kaybeden modeller için güvenlik açığı gibi ciddi sorunlar ortaya çıktığında tek seferlik bir istisna yaparak güncelleme yayınlayabiliyor.
Telefon üreticileri piyasaya sürdükleri modellere belirli bir süre yazılım desteği veriyor. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte donanımsal açıdan yeni sürümleri verimli şekilde çalıştıramayan cihazlar kullanım ömrünü tamamlıyor. Peki Xiaomi tarafında durumlar nasıl? İşte markanın bugüne kadar destek kapsamından çıkardığı tüm modeller!
Güncelleme Desteğini Kaybeden Xiaomi Modelleri
Xiaomi güncelleme desteğini sonlandırdığı modellerin yer aldığı EOL listesini belirli aralıklarla güncelliyor. Çinli marka son olarak birkaç hafta önce bu listeye yeni modeller ekledi. Söz konusu listede yer alan cihazlar ise normal şartlarda artık Android ya da güvenlik güncellemesi almıyor diyebiliriz. Ancak yine de bazı istisnalar olabiliyor.
Yazılım desteği sona eren modellerin artık güncelleme almayacağı söylense de bazı durumlarda istisnalar söz konusu. Zira daha önce Xiaomi 11i, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K60e, Redmi Note 11 Pro+, Poco F4 ve Poco F4 GT gibi telefonların güncelleme desteği bitmesine rağmen yeni yamalar aldığına şahit olmuştuk.
Bu da listedeki cihazların tamamen kaderine terk edilmediğini gösteriyor. Kısacası güvenlik açıkları, batarya sorunları, ağ bağlantı problemleri veya sürekli yaşanan uygulama çökmeleri gibi kritik durumlarda cihazların kesin olmasa da yeniden güncelleme alma ihtimali bulunuyor. İşte güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri;
- Mi 1
- Mi 2
- Mi 2A
- Mi 3
- Mi 4
- Mi 4S
- Mi 4C
- Mi 5
- Mi 5S
- Mi 5S Plus
- Mi 5C
- Mi 5X
- Mi 6
- Mi 6X
- Mi 8
- Mi 8 Lite
- Mi 8 SE
- Mi 8 UD
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explore Edition
- Mi 9
- Mi 9 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9T Pro
- Mi 9 SE
- Mi CC 9
- Mi CC 9e
- Mi CC 9 Pro
- Mi Note
- Mi Note 2
- Mi Note 3
- Mi Note Pro
- MIX
- MIX 2
- Mi MAX
- Mi MAX 2
- Mi MAX 3
- Mi A1
- Mi A2
- Mi A2 Lite
- Mi A3 (Android One)
- Mi Pad
- Mi Pad 2
- Mi Pad 3
- Mi Pad 4
- Mi Pad 4 Plus
- Mi MIX 2S
- Mi MIX 3
- Mi PLAY
- Mi Note 10
- Mi 10 Lite Zoom (CN)
- Mi Note 10 Lite
- Mi 10T Pro
- Mi 10T
- Mi 10 Lite 5G (TW)
- Mi 11 Lite (TR)
- Mi 11 Lite (RU)
- Mi 11 Lite (IN)
- Mi 11 Lite (EEA)
- Mi 11 Lite (Global)
- Mi 11 Lite (ID)
- Xiaomi MIX Fold (CN)
- Mi 10S (CN)
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Mi 10 Ultra
- Mi 11 Lite 5G (JP)
- MIX 4 (CN)
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G (CN)
- Xiaomi Pad 5 Pro (CN)
- Xiaomi Civi (CN)
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Civi 1S (CN)
- Mi 11X Pro (IN)
- Mi 11i (Global)
- Mi 11i (EEA)
- Mi 11 Ultra (Global)
- Mi 11 Ultra (IN)
- Mi 11 Ultra (EEA)
- Mi 11 Ultra (ID)
- Mi 11 (CN)
- Mi 11 (EEA)
- Mi 11 (EEA)
- Mi 11 (TW)
- Mi 11 (RU)
- Mi 11 (ID)
- Mi 11 (TR)
- Mi 11 (Global)
- Xiaomi Pad 5 (IN)
- Xiaomi 12 Pro Dimensity (CN)
- Xiaomi 11T (EEA)
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 (CN)
- Xiaomi 11T Pro (EEA)
- Xiaomi 11T Pro (Global)
- Xiaomi 11T (ID)
- Xiaomi 11T (RU)
- Xiaomi 11T (Global)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (EEA)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (TR)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (RU)
- Xiaomi 11 Lite NE (IN)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (TW)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (Global)
- Xiaomi 11T Pro (ID)
- Xiaomi 11T Pro (RU)
- Xiaomi 11T Pro (JP)
- Xiaomi 11T Pro (TW)
- Xiaomi 11T Pro (TR)
- Xiaomi 11T (TW)
- Xiaomi 11T (TR)
- Xiaomi 11T Pro (IN)
- Mi 11 LE (CN)
- Xiaomi 11i (IN)
- Xiaomi 11i HyperCharge (IN)
- Mi 11 Ultra (CN)
- Mi 11 Pro (CN)
- Redmi 1
- Redmi 1S
- Redmi 2
- Redmi 2A
- Redmi 3
- Redmi 3S
- Redmi 3X
- Redmi 4
- Redmi 4X
- Redmi 4A
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5A
- Redmi Note 1
- Redmi Note 1S
- Redmi Note 2
- Redmi Note 2 Pro
- Redmi Note 3
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Pro
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6A
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi Go
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K20
- Redmi 7
- Redmi Y3
- Redmi K20 Pro
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 5G Speed
- Redmi 10X (CN)
- Redmi 10X Pro (CN)
- Redmi Note 9
- Redmi 10X 4G (CN)
- Redmi 9A
- Redmi K30i 5G (CN)
- Redmi Note 10 5G (MX)
- Redmi 9C
- Redmi K30 Ultra (CN)
- Redmi 9
- Redmi 9 Prime (IN)
- Redmi 9C NFC
- Redmi K30S Ultra (CN)
- Redmi Note 9 Pro (ZA)
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9 Pro (TW)
- Redmi Note 9T (RU)
- Redmi Note 9T (TR)
- Redmi Note 9T (EEA)
- Redmi 9T
- Redmi Note 9T (TW)
- Redmi Note 9T (Global)
- Redmi Note 10 Pro Max (Global)
- Redmi Note 10 Pro (Global)
- Redmi Go (RU)
- Redmi Note 10 Pro (TW)
- Redmi Note 10 Pro (RU)
- Redmi Note 10 Pro (TR)
- Redmi Note 10 Pro (ID)
- Redmi Note 10 Pro (EEA)
- Redmi Note 10 Pro (Global)
- Redmi Note 10 (TR)
- Redmi Note 10 5G (TW)
- Redmi Note 10T (RU)
- Redmi Note 8 (2021) (EEA)
- Redmi Note 10 5G (TR)
- Redmi Note 8 (2021) (RU)
- Redmi K40 (CN)
- Redmi Note 10 JE (JP)
- Redmi Note 10S (Global)
- Redmi Note 10 Lite (IN)
- Redmi Note 11T 5G (IN)
- Redmi 10 2022 (TR)
- Redmi K40 Pro (CN)
- Redmi K40 Pro+ (CN)
- Redmi K50 (CN)
- Redmi K50 Pro (CN)
- Redmi Note 11 Pro (EEA)
- Redmi Note 11 Pro (ID)
- Redmi Note 11 Pro (TW)
- Redmi Note 11 Pro (RU)
- Redmi Note 11S (EEA)
- Redmi Note 10T (JP)
- Redmi 10A (TW)
- Redmi 10A Sport (IN)
- Redmi Note 11 Pro (TR)
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (RU)
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (TW)
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (TR)
- Redmi Note 11 Pro (IN)
- Redmi Note 11T Pro (CN)
- Redmi Note 11T Pro+ (CN)
- Redmi 10A (ID)
- Redmi Note 11 Pro (CN)
- Redmi Note 11 Pro+ (CN)
- Redmi Pad (TR)
- Redmi Pad (TW)
- Redmi Pad (IN)
- Redmi Pad (ID)
- Redmi Pad (RU)
- Redmi Pad (EEA)
- Redmi Pad (Global)
- Redmi K50i (IN)
- Redmi 10A (EEA)
- Redmi Note 11R (CN)
- Redmi 11 Prime (IN)
- Redmi Pad (CN)
- Redmi A1+ (RU)
- Redmi A1 (IN)
- Redmi A1+ (IN)
- Redmi A1 (EEA)
- Redmi 10A (RU)
- Redmi A1 (Global)
- Redmi A1+ (Global)
- Redmi A1 (ID)
- Redmi A1+ (TW)
- Redmi A1 (TW)
- Redmi K50G (CN)
- Redmi Note 11S (Global)
- Redmi Note 11S (RU)
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11 4G (CN)
- Redmi Note 11 Pro (Global)
- Redmi K40S (CN)
- Redmi 10A (CN)
- Redmi 10A (Global)
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (Global)
- Redmi Note 11 5G (CN)
- Redmi A2 (TW)
- Redmi A2+ (RU)
- Redmi A2+ (IN)
- Redmi A2 (IN)
- Redmi A2 (ID)
- Redmi A2 (EEA)
- Redmi A2+ (Global)
- Redmi A2 (Global)
- Redmi Note 12 5G / Redmi Note 12R Pro (CN)
- Redmi Note 12 Pro Speed (CN)
- Redmi K60
- Redmi K60E
- Redmi Note 12 Turbo (CN)
- Redmi Note 11 Pro 5G (TW)
- Redmi Note 11 Pro 5G (TR)
- Redmi Note 11 Pro 5G (Global)
- Redmi Note 11E Pro (CN)
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (IN)
- Redmi Note 11 Pro 5G (ID)
- Redmi Note 11 Pro 5G (JP)
- Redmi Note 11 Pro 5G (RU)
- Redmi Note 11 Pro 5G (EEA)
- Redmi 10C (Global)
- Redmi 10 Power (IN)
- Redmi 10 (IN)
- Redmi 10C (ID)
- Redmi 10C (TR)
- Redmi 10C (TW)
- Redmi 10C (RU)
- Redmi 10C (EEA)
- POCO F1
- POCO PHONE F1
- POCO X2
- POCO F2 Pro (Global)
- POCO M2 Pro (IN)
- POCO X3 (IN)
- POCO X3 NFC (RU)
- POCO X3 NFC (ID)
- POCO X3 NFC (TR)
- POCO M3 (TW)
- POCO M3 (RU)
- POCO M3 (TR)
- POCO M3 (ID)
- POCO X3 Pro (TW)
- POCO X3 Pro (IN)
- POCO M3 Pro 5G (RU)
- POCO M3 Pro 5G (TR)
- POCO F3 GT (IN)
- POCO F3
- POCO C31 (IN)
- POCO X3 GT (ID)
- POCO M4 Pro 5G (IN)
- POCO M4 Pro 5G (TR)
- POCO F4 GT (Global)
- POCO F4 GT (EEA)
- POCO F4 GT (TW)
- POCO F4 GT (RU)
- POCO F4 GT (ID)
- POCO F4 GT (TR)
- POCO X4 GT (TW)
- POCO X4 GT (EEA)
- POCO F4 (Global)
- POCO F4 (RU)
- POCO F4 (EEA)
- POCO F4 (IN)
- POCO F4 (ID)
- POCO C40 (Global)
- POCO X4 GT (RU)
- POCO X4 GT (Global)
- POCO F4 (TR)
- POCO F4 (TW)
- POCO C40 (TW)
- POCO C40 (TR)
- POCO X4 GT (TR)
- POCO M5 (EEA)
- POCO M5 (Global)
- POCO C40 (ID)
- POCO M5 (IN)
- POCO C40 (EEA)
- POCO C40 (RU)
- POCO C50 (IN)
- POCO M5 (TW)
- POCO M5 (TR)
- POCO M5 (RU)
- POCO M5s (RU)
- POCO M5s (Global)
- POCO M5s (TR)
- POCO M5s (TW)
- POCO M5s (EEA)
- POCO M5s (ID)
- POCO M5 (ID)
- POCO M4 Pro 5G (EEA)
- POCO M4 Pro
- POCO C51 (RU)
- POCO C51 (IN)
- POCO X4 Pro 5G (TW)
- POCO X4 Pro 5G (TR)
- POCO X4 Pro 5G (Global)
- POCO X4 Pro 5G (IN)
- POCO X4 Pro 5G (ID)
- POCO X4 Pro 5G (RU)
- POCO X4 Pro 5G (EEA)
Editörün Yorumu
Akıllı telefon pazarında yazılım desteği süreleri günden güne artıyor. Ancak süreler ne kadar uzarsa uzasın, bir noktada kullandığınız cihazın emekliye ayrılacağını unutmamanız gerekiyor. Örneğin şu anda kullandığım Samsung modelinin de yakında güncelleme desteği sona erecek. Bu nedenle daha güvenli bir kullanıcı deneyimi için bir noktada cihazımı değiştirmek zorunda kalacağım.