Sevilen Korku Oyunu The Outlast Trials Steam'de İndirime Girdi! Türkçe Dil Desteği Var
Oyuncular tarafından beğenilen korku oyunu yüzde 70 indirime girdi. Peki, The Outlast Trials ne kadar oldu? İşte, merak edilen detaylar.
Korku temalı oyunlar oynamayı sevenler tarafından oldukça beğenilen The Outlast Trials, popüler oyun platformu Steam'de indirime girdi. İndirim için son 28 Mayıs. Siz de korku temalı oyunlar oynamayı seviyorsanız, indirim bitmeden bu oyunu satın alabilirsiniz. Peki, The Outlast Trials kaç TL oldu?
The Outlast Trials'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?
The Outlast Trials, Steam mağazasında yüzde 70'lik bir indirime girdi. İndirimsiz fiyatı 870 TL olan oyunun, indirimle birlikte fiyatı 260 TL'ye düştü. İndirim 28 Mayıs tarihinde sona eriyor.
The Outlast Trials Nasıl Bir Oyun?
The Outlast Trials, serinin önceki oyunlarından farklı olarak co-op (eşli) olarak oynanabilen, birinci şahıs psikolojik korku ve hayatta kalma oyunudur. Red Barrels tarafından geliştirilen oyun, serinin çizgisel hikaye yapısından ziyade görev tabanlı bir oynanış sunar. Eğer siz de korku oyunlarını oynamayı seviyorsanız ve arkadaşlarınızla beraber de oynamak istiyorsanız The Outlast Trials tam sizlik.
The Outlast Trials Sistem Gereksinimleri Neler?
The Outlast Trials Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1400
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2B, Radeon R7 360 2 GB veya Intel Arc A310 4 GB
- DirectX: Sürüm 11
The Outlast Trials Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 2600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB, AMD Radeon RX Vega 56 8 GB veya Intel Arc A580 8 GB
- DirectX: Sürüm 12
Editörün Yorumu
Korku oyunlarını zorla da olsa oynayan biri olarak, The Outlast Trials'ı oynadığım zaman beğenmişti. Bana bir korku oyunundan ziyade daha çok gerilim-korku arasında bir oyun hissiyatı vermişti. Her ne kadar zamanında yüksek bir fiyattan oyunu satın alıp şimdiki indirimli fiyatı görüp ah çeksem de The Outlast Trials'ı, oyunu merak edenlere tavsiye ederim. Ayrıca Türkçe dil desteği olması da oyunun artılarından.