Apple, Akıllı Telefon Pazarında Bir İlki Başardı: Samsung’u Geçip Zirveye Yerleşti

Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen gün biraz daha artıyor. Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei ve daha pek çok şirket rakiplerinden daha çok telefon satmak için çalışıyor. Peki bu mücadele ne durumda? Counterpoint Research'ün yayımladığı son rapor bu sorunun cevabını verdi. Rapora göre Apple, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatlarında dünyanın en büyük markası oldu.

Apple, 2026'nın İlk Çeyreğinde Ne Kadar Telefon Sattı?

Counterpoint verilerine göre Apple, 2026’nın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarından yüzde 21 pay aldı. Samsung da yüzde 21 paya ulaştı ancak sevkiyat ve sıralama açısından Apple ilk sıraya yerleşti. Listeyi yüzde 12 ile Xiaomi, yüzde 10 ile OPPO ve yüzde 7 ile vivo izledi.

Raporun dikkat çeken yönü pazar daralırken Apple'ın büyümeyi başarması oldu. Küresel akıllı telefon pazarı yılın ilk çeyreğinde küçülürken Apple'ın sevkiyatları yıllık bazda yüzde 9 arttı. Xiaomi'nin sevkiyatları yüzde 19 geriledi. OPPO yüzde 4, vivo ise yüzde 2 düştü. Samsung'un sevkiyatları ise büyük ölçüde yatay seyretti.

Bildiğiniz üzere Apple, her yıl eylül ayında yeni iPhone modelleri ile karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Q1'de zirvede olmanın şirket için sıradan bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Bu durumda yanılıyor olursunuz çünkü Apple arihinde ilk kez bir yılın ilk çeyreğini lider tamamladı. Örneğin Q1 2025'te yüzde 19 ile Samsung'un arkasında ikinci sıradaydı.

En Çok Satılan iPhone Modeli Hangisi?

Apple’ın bu başarısında en büyük paylardan biri iPhone 17 serisine ait. Counterpoint’in daha önce paylaştığı verilere göre iPhone 17, 2026’nın ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefon modeli oldu. Hatta iPhone 17 serisi, firmanın model bazlı satış takip listesinde ilk üç sırayı aldı.

Apple CEO’su Tim Cook da 30 Nisan’daki finansal sonuç görüşmesinde iPhone 17 ailesinin şirket tarihindeki en popüler iPhone serisi olduğunu söyledi. Bu açıklama, Counterpoint’in pazar verileriyle birlikte değerlendirildiğinde Apple’ın yalnızca premium segmentte değil, genel pazarda da çok güçlü bir dönem geçirdiğini gösteriyor.

Rakipleri Apple'a Kıyasla Neden Daha Az Telefon Sattı?

Counterpoint’e göre Apple’ın liderliğinde sadece iPhone 17 talebi etkili olmadı. Şirketin tedarik zincirini rakiplerine göre daha proaktif yönetmesi ve Çin pazarında satışlarını güçlendirmesi de tabloyu değiştirdi. Özellikle DRAM ve NAND bellek tarafında yaşanan arz sıkıntısı, akıllı telefon üreticileri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Çip üreticilerinin yapay zeka veri merkezlerine öncelik vermesi, telefon üreticilerinin maliyetlerini artırıyor. Ancak Apple, premium fiyatlandırma gücü ve güçlü tedarik zinciri sayesinde bu krizi birçok rakibinden daha kontrollü şekilde yönetebildi.

Editörün Yorumu

Apple'ın yılın ilk üç ayında rakiplerinden daha fazla telefon satması oldukça büyük bir olay. Q1 genellikle yeni iPhone heyecanının kaçtığı ve Samsung'un Galaxy S serisi ile adından söz ettirdiği bir dönem. Bu her ne kadar önemli bir gelişme olsa da benim için sürpriz olmadı.

Galaxy S serisi son beş ya da altı yıldır tasarım ve teknik özellikler açısından yerinde sayıyor. S20 ile S26 arasındaki farkların sayısı yok denecek kadar az. Öte yandan Apple, son birkaç yılda Dinamik Ada gibi yenilikler ve kamera adası tasarım değişiklikleri yaptı. Ayrıca 120 Hz tazeleme hızını ilk defa standart iPhone modeline getirdi.

120 Hz uzun zamandır Samsung'da var diyebilirsiniz. Ancak bunlar bile tek başına kullanıcılarda yenilik algısı yaratmaya ve iPhone 17 gibi telefonların satışlarını artırmaya yetti. Burada önemli olan yeniliğin ne olduğu değil olup olmaması. Bana göre Samsung'un kritik değişiklikle yapmadığı sürece işi oldukça zor.