Bazı Fortnite Oyuncuları, Bedava Disney+ Aboneliği Alabilecek

Epic Games ve Disney arasında büyük bir iş birliğinin yolda olduğu ortaya çıktı. Yakında duyurulması beklenen bu yeni ortaklık kapsamında bazı oyuncular ekstra ücret ödemeye gerek kalmadan Disney Plus üzerinden istediği dizi, film ve belgesellere erişim sağlayabilecek. Söz konusu fırsata ilişkin detaylar da sızdırıldı.

Hangi Fortnite Oyuncuları Disney+ Aboneliği Alabilecek?

Fortnite'ın oyun dosyalarında Epic Games hesabını doğrulama ve Disney Plus avantajını almaya dair bir ifade bulundu. İlk ortaya çıkan bilgilere göre bu fırsat sadece Fortnite Tayfası aboneliğine sahip olanlar tarafından değerlendirilebilecek. Hangi platformda oynandığının ise bir önemi bulunmayacak. PC, Xbox, PlayStation ya da mobil sürüm üzerinden Fortnite'a erişen birisi bile Disney Plus içeriklerini seyredebilecek.

Asıl avantajı Game Pass Ultimate aboneleri görecek. Bilindiği üzere Microsoft'un söz konusu abonelik hizmeti, yüzlerce oyuna erişimin yanı sıra Fortnite Tayfası abone de hediye veriyor. Bir Game Pass Ultimate abonesi aynı zamanda Fortnite Tayfası abonesi sayılacağı için Disney Plus aboneliğine de sahip olabilecek. Yani bu fırsattan özellikle Game Pass'in Ultimate planını kullananlar kârlı çıkacak.

Game Pass Ultimate'in Fiyatı Ne Kadar?

Game Pass Ultimate aslında 21 Nisan 2026 tarihine kadar 799 TL'ye satılıyordu ancak belirtilen tarihte ciddi bir indirim meydana geldi ve abonelik hizmetinin aylık ücreti 529 TL olarak güncellendi. Fortnite Tayfası aboneliği ise aylık 79 TL. Tabii, bu sadece savaş bileti, mazi bileti, LEGO bileti ve müzik biletine erişim, 1.000 V-Papel (Fortnite'ın oyun içi parası) avantajlarını sunuyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse Fortnite Tayfası, Fortnite oynamayan ve bu platformdan oldukça uzak olan kişilerin hiçbir işine yaramıyor. Game Pass Ultimate ise Fortnite Tayfası (ve dolayısıyla Disney Plus'a erişim imkânı sunması bekleniyor) aboneliğinin yanı sıra EA Play, Ubisoft+ klasikleri, League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar, konsolda çevrim içi çok oyunculu oynama imkânı, konsol ve PC'de oynanabilen 400'den fazla oyuna erişim hakkı ve çıktığı gün eklenen yeni oyunlar gibi avantajları mevcut.

Disney Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

Disney Plus'ın reklamlı ve reklamsız olmak üzere şu an temelde üç abonelik planı bulunuyor. Reklamlı plan için aylık 249,90 TL, reklamsız plan içinse 449,90 TL ödemek gerekiyor. Fortnite Tayfası için sunulacak yeni fırsatın reklamlı mı yoksa reklamsız mı Disney Plus aboneliği sunacağı şimdilik belirsizliğini koruyor ancak Fortnite Tayfası ücretinin her iki planın da yanında düşük kaldığını söylemek mümkün.

Türkiye'de Fortnite Tayfası ile Ücretsiz Disney Plus Alabilecek mi?

Fortnite Tayfası'nın yeni avantajı olacağı öne sürülen Disney Plus aboneliğinin belirli bir ülkedeki oyunculara özel olarak sunulması beklenmiyor. Ayrıca Disney Plus şu an Türkiye'de mevcut. Yani Fortnite oyuncularının dijital yayın platformuna erişmesinin önünde teknik olarak bir engel bulunmuyor. Dolayısıyla bu hizmetten Türkiye'de de yararlanılabileceği öngörülüyor.

Editörün Yorumu

Fortnite ve Disney arasındaki olası iş birliği gerçekten hayata geçirilir ve Disney Plus, Fortnite Tayfası'nın öne çıkan avantajlarından biri olarak sunulursa Epic Games'in abonelik hizmetine olan ilginin artacağını düşünüyorum. Özellikle düşük fiyata dijital yayın platformundaki içeriklere erişim imkânı elde etmek isteyenler tarafından kaçırılmayacaktır. Ama ben en çok da hâlihazırda Game Pass Ultimate abonesi olanların bu iş birliğinden kârlı çıkacağı kanaatindeyim. Eğer bu konuda herhangi bir koşul getirilmezse kullanıcılar bu fırsatı değerlendirmek isteyecektir.