LG Yeni TV'leriyle Görüntü Kalitesinde Devrim Yaratmaya Hazırlanıyor!

Her tür TV'de panel en önemli şey ancak OLED TV'ler söz konusu olduğunda ona güç veren işlemci de bir o kadar önemli. Biri diğerinden daha iyi bir işlemciye sahipse, benzer özelliklere sahip TV'ler arasındaki fark dramatik olabilir ve LG'nin şimdiye kadarki en gelişmiş işlemcisini tanıtmaya hazırlandığı bildiriliyor.

LG'nin yeni ve en güçlü olacağı söylenen işlemcisi büyük olasılıkla Alpha 10 olarak adlandırılacak ve mevcut Alpha 9'dan önemli ölçüde daha güçlü bir işlemci olacak.

Bu da LG'nin OLED TV'lerinin yapabileceklerinde ciddi bir yükseltme sağlayabileceği anlamına geliyor.

LG'nin 2024 OLED TV'lerinden Ne Bekleyebiliriz?

Kore gazetesi Etnews'e göre yeni işlemci, mevcut yapay zekâ tabanlı işlemcilere kıyasla "'cihaz üzerindeki' performansını önemli ölçüde artıracak" bir Sinir İşleme Birimi (NPU) içeriyor. Basit bir ifadeyle bu, en iyi telefonlarda görmeye alıştığımız türden bir işlem anlamına geliyor. Yani temelde yoracak cinsten güçte işlemler uzak bir veri merkezinde değil, cihaz üzerinde gerçekleşiyor.

Raporlar, yeni işlemcinin görüntüleri analiz etme, gürültüyü azaltma, nesneleri tanıma ve önceliklendirme ve akıllı ses geliştirmeleri uygulama becerisinde önemli gelişmeler sağlayacağını, bu nedenle 2024 yılındaki LG TV'lerde görünür iyileştirmelerin yanı sıra duyulabilir iyileştirmelerin de olması gerektiğini söylüyor.

Raporun en ilgi çekici kısımlarından biri, Alpha 10'un TV'nin nerede olduğunuzu bildiği ve buna göre tepki verdiği yeni, hareket tabanlı hizmetleri de etkinleştireceği yönünde.

Ayrıntılara girilmemiş olsa da oyunlar, hareket kontrolleri, nesne tabanlı ses konumlandırma ve muhtemelen görüntülü arama gibi özellikler bulunacak ancak şimdilik bunun potansiyel yeni özellikler mi yoksa LG'nin aktif olarak üzerinde çalıştığı bir şey mi olduğu belli değil. Ayrıca işlemcinin sadece TV'ler için tasarlanmadığını, dolayısıyla hareket özelliğinin Akıllı TV'lerden ziyade daha etkileşimli cihazlar için olabileceğini akılda tutmakta fayda var.

LG genellikle yeni TV'lerini Ocak ayında tanıtıyor, bu nedenle bu yeni işlemcinin neler yapabileceğini o tarihte öğrenebileceğiz.