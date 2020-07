LGS Tercihleri Nasıl Yapılır? LGS Tercih Ekranı

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercih işlemleri de başladı. LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercihleri hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte " LGS tercihleri nasıl yapılır? " sorusunun cevabı.

LGS Tercih Ekranı, LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

Binlerce öğrenci " LGS tercihleri nasıl yapılır? " sorusunun cevabını aramaya başladı. LGS tercihleri E-Okul sistemi üzerinden yapılmakta. LGS tercihleri E-Okul sistemi üzerinden alınmaya başlandı.

Öğrenciler tercihlerini yapmak için TC kimlik numarası, okul numarası ve güvenlik kayıt numarasını girerek sisteme giriş yapmaları gerekmekte. Sisteme giriş yapıldıktan sonra tercih ekranı açılmakta ve tercihler yapılmakta.

Güvenlik Kayıt No alanını ilk girişte boş geçiniz. Başvurunun kaydedilmesinden sonraki girişlerde size verilecek olan "Güvenlik Kayıt No" değerini girmelisiniz. Dikkat: Kayıt işleminden sonra ekranda gösterilecek olan "Güvenlik Kayıt No" değerini almayı unutmayınız! Numarayı almayı unuttuysanız öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne şahsen başvurarak Güvenlik Kayıt Numarası'nı öğrenebilirsiniz.

LGS tercih ekranına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

Tüm detaylara klavuzdan bakabilirsiniz. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na da burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde MEB'in resmi internet adresinden ilan edilecek.

En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizleri takipte kalarak ve bildirimleri açarak son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.