Libya'da 11.000 İnsanın Ölümüne Yol Açan Sel Felaketi Uydu Görüntülerine Yansıdı!

Uydu görüntüleri, Libya'da 11,000'den fazla insanın hayatına mal olan son sel felaketinin yıkıcı boyutlarını gözler önüne serdi.

Akdeniz'e kıyısı olan Derne'deki sel felaketinde can kaybı 11.300'e yükselirken, güncel olarak yaklaşık 20.000 kişinin kayıp olduğu ve 2.000 cansız bedenin denize sürüklendiği bildirildi. Uydu fotoğraflarına yansıyan Derne'deki yıkım, savcılığın kentteki iki barajın çöküşüyle ilgili soruşturma başlatmasına neden oldu.

Libya Sel Felaketinin Uydu Görüntüleri Ortaya Çıktı

Fırtına sırasında sokağa çıkma yasağı uygulayan yerel yetkililer, soruşturma kapsamında incelemeye alınabilir. Soruşturma çağrısı Libya'nın doğusunu yöneten Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Trablus merkezli hükûmetin geçici başbakanı Abdülhamid Dibeybe'den geldi. Başsavcı El Sıddık El Suri tüm ülke üzerinde yetkiye sahip ve bu erişime sahip az sayıdaki kişiden biri.

Soruşturma talebi, defalarca yapılan uyarılara rağmen kentteki barajlarla ilgili endişelerin giderilmemesinden kaynaklanıyor. Libya hükûmeti 2007 yılında barajların iyileştirilmesi için Türk şirketi Arsel ile anlaşmış ancak şirket 2011'deki çatışmaların ardından projeyi terk etmiş ve geride çalıntı inşaat ekipmanları bırakmıştı.

Libya'daki Sel Felaketi Sokağa Çıkma Yasağıyla Geldi

Derne sakinleri barajların kötüleşen durumunun ve uygun setlerden yoksun olan Wadi Derna Nehri'nin yarattığı tehdidin farkındaydı ancak hiçbir önlem alınmadı. Şehrin büyük bölümünü kontrol eden Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, tahliye emri vermek yerine fırtına gecesi sokağa çıkma yasağı ilan etti; bu karar eleştirilere neden oldu ve soruşturma çağrılarını körükledi.

Ne yazık ki bu Derne'nin yaşadığı ilk ölümcül sel felaketi değil. 1942'den bu yana, 2011'deki önemli bir sel felaketi de dâhil olmak üzere bölgede en az beş sel felaketi yaşandı.