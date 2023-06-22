2023'ün En Çok ve En Az Yaşanılabilir Şehirleri Belli Oldu

The Economist her yıl yayınladığı Küresel Yaşanabilirlik Endeksi raporuyla 2023'ün en yaşanabilir ve en az yaşanılabilir şehirlerini açıkladı.

Viyana, iki yıl önce kaybettiği dünyanın en yaşanabilir kenti unvanını geri alırken, Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yürütülen çalışmada 173 şehir sağlık, eğitim, istikrar, altyapı ve çevre gibi faktörlere göre değerlendirildi. Viyana'nın ardından Kopenhag ikinci, Melbourne ise üçüncü sırada yer aldı.

Bazı şehirlerin ise sıralamalarında düşüşler yaşandı. Londra 12 sıra gerileyerek 46. sıraya, Stockholm ise 22 sıra gerileyerek 43. sıraya düştü. Özellikle Asya'daki şehirler, puanlarında önemli artışlar kaydetti. Suriye'nin başkenti Şam, Trablus ve Cezayir'in ardından listenin son sırasında yer aldı.

EIU Yaşanabilirlik Endeksi Başkanı Upasana Dutt'a göre Covid kısıtlamalarının hafiflemesi 2023 yılında küresel yaşanabilirliği olumlu yönde etkiledi. Okulların yeniden açılması ve sağlık sistemlerinin yüklerinin hafiflemesiyle eğitim ve sağlık güçlendi. Ayrıca Asya ve Orta Doğu'daki gelişmekte olan ekonomilerde kayda değer iyileşmeler görüldü ve bu da dünyanın siyasi ve ekonomik ekseninde kademeli bir kaymaya işaret ediyor.

En Yaşanabilir 10 Şehir

Viyana (Avusturya) Kopenhag (Danimarka) Melbourne (Avustralya) Sidney (Avustralya) Vancouver (Kanada) Zürih (İsviçre) Calgary (Kanada) Cenevre (İsviçre) Toronto (Kanada) Osaka (Japonya)

En Az Yaşanılabilir 10 Şehir