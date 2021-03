Life is Strange: True Colors Duyuruldu: İşte Detaylar!

Square Enix tarafından gerçekleştirilen canlı yayın sırasında, Life is Strange: True Colors duyuruldu. İlk detayların verildiği oyun, bir hayli ilgi çekici görünüyor. Serinin yeni oyunu ile ilgili detaylar haberimizde.

Geliştiriciliği DONTNOD Entertainment ve yayıncılığı da Square Enix tarafından yapılan Life is Strange serisi, ilk oyunu ile hem oyun dünyasında büyük bir etki bırakmış hem de önemli başarılara imza atmıştı. Farklı karakterler ile farklı mekanlarda geçen farklı bir hikaye anlatan ikinci oyunun ise, her ne kadar ilki kadar büyük bir etki yaratamamış olsa da, yeterli seviyede beğeni toplayabildiğini söyleyebiliriz. Bunda tabii ki bölümlerin yayınlanma tarihleri arasındaki gereğinden fazla boşlukların olması neticesinde yaşanan kopuklukların da etkisi var. Bu bağlı olarak yapılan geri dönüşleri dikkate alan geliştiriciler, yeni Life is Strange ile bu durumun düzeltileceğinin sözünü vermişti.

Üçüncü oyunu ile ilgili ilk haberi, yakın bir zaman önce gerçekleşen State of Play yayını sonrasında ResetEra üzerinden Navtra tarafından yapılan yorum ile ortaya çıkmıştı. Öyle ki adı geçen kullanıcı, Life is Strange: True Colors adıyla karşımıza çıkacağını söylediği oyunun bir ay içerisinde duyurulacağını söylemişti.

Bugün ise merakla beklediğimiz yeni Life is Strange oyununun duyurusu, Square Enix tarafından yapılan özel bir canlı yayınla gerçekleştirildi. Bizleri yine yeni bir ana karakterin etrafında dönen farklı bir hikaye, farklı bir güç ve farklı mekanlar bekliyor olacak. Gelin isterseniz duyuruda paylaşılan bu detaylara bir göz atalım.

Life is Strange: True Colors Nasıl Bir Oyun Olacak?

Life is Strange: Before the Storm oyunun da arkasındaki stüdyo olan Deck Nine Games tarafından geliştirilmekte olan Life is Strange: True Colors, 10 Eylül 2021 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Bu defa bölümler halinde yayınlanmayacak olan yeni oyunda, Alex Chen rolünde olacağız. Empati gücünü kullanarak karakterimizin erkek kardeşinin bir kaza sonucu gerçekleştiği söylenen ölümü ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışacağız. Aynı zamanda da vereceğimiz kimi zaman zor kararlar ile diğer insanların kaderlerini ve hayatlarını değiştirebileceğiz.

Halihazırda ön-siparişte olan Life is Strange: True Colors, standart sürümünün yanı sıra Deluxe ve Ultimate olmak üzere iki farklı özel sürümle de satışa sunulacak. Deluxe sürüm içeriğinde, ana oyunun hikayesinden bir yıl öncesini konu alan Wavelenghts hikayesi bulunacak. Bu hikaye, Steph’in Record Traders dükkanı ve KRCT radyo istasyonunda başından geçenleri anlatacak. Ayrıca ana karakterimiz Alex için Life is Strange Hero Outfit Pack içeriğinin de bulunacağını söyleyelim.

Ultimate sürümü ise Deluxe sürüm içeriğine ek olarak Life is Strange ve Life is Strange: Before the Storm oyunlarının HD Remaster versiyonlarını ve Life is Strange: Before the Storm - Zombie Crypt Outfit’i içerecek.

Life is Strange Remastered Collection Duyuruldu

Life is Strange: True Colors Ultimate Edition sahiplerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri ilk iki oyunun HD Remastered sürümleri, bağımsız olarak da satışa sunulacak. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series platformlarında satışa sunulacak olan bu versiyonlarda, her iki oyun da görseller, ortamlar, animasyonlar, sesler ve oynanış kısımları açısından gelişmiş olacak. Şimdilik herhangi bir net tarih verilmiyor olsa da, Sonbahar mevsiminde yayınlanması bekleniyor.