LinkedIn 10 Milyar Dolarlık Rekor Değerlemeye Ulaştı

LinkedIn 10 milyar dolar değerleme seviyesinde. Microsoft yetkililerine göre LinkedIn, oyun ve güvenlik gibi kendi başına 10 milyar dolarlık bir yıllık gelir kaynağının yeni üyesi oldu.

Son üç yılda Microsoft, güvenlik ve oyun oynamayı şirket için yıllık 10 milyar dolarlık işletmeye dönüştürdü. Microsoft'un geçtiğimiz günkü duyurusu bu listeye üçüncü bir 10 milyar dolarlık işletmeyi daha ekledi: LinkedIn.

Microsoft yetkilileri, 21. çeyrek kazanç duyurusunun bir parçası olarak, LinkedIn yan kuruluşundan elde edilen gelirlerin, Pazarlama Çözümleri'ndeki güçlü reklam talebinin etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 46 arttığını ve bir önceki yıla göre yüzde 97 büyüme yaşadığını söyledi.

Microsoft, LinkedIn gelirlerini veya kar/zararını tam olarak açıklamadı ancak yetkililer, LinkedIn reklamcılık işinin bu çeyrekte ilk kez 1 milyar doları aştığını dile getirdi.

LinkedIn 10 milyar dolar değerleme ile Microsoft'un baş tacı

Microsoft, 2016 yılında LinkedIn'i 26,2 milyar dolara satın aldı. O zamandan beri şirket, LinkedIn'in ürün ve hizmetlerini çok sınırlı bir şekilde mevcut Microsoft ürünlerine entegre etti. Microsoft yalnızca LinkedIn'in kendi sunucuları yerine Azure'da barındırılması için bazı adımlar attı. Yetkililer, bu yavaş entegrasyonun tasarımdan kaynaklandığı ve ilk kaygılarının LinkedIn kullanıcı tabanını büyütmek olduğunu söyledi.

Yetkililer, LinkedIn'in rakamlarının bu çeyrekte gerçekten "güçlü" görünmesinin büyük bir kısmının, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan iş ilanı ve işe alımdaki durgunluğun son aylarda azalması olduğunu aktardı.

Microsoft, LinkedIn gelirlerini, Office 365 ve Dynamics 365'i de içeren Üretkenlik ve İş Süreçleri segmentinin bir parçası olarak rapor etti. Bu segment, Microsoft'un 46.2 milyar dolarlık 21. çeyrek gelirlerine toplamda 14,7 milyar dolarlık katkıda bulundu.

Microsoft'un yılda 10 milyar dolar kazanan bir dizi başka işletmesi bulunuyor ancak oyun, güvenlik ve şimdi de LinkedIn bu listenin en yeni üç üyesi.

Ülkemizde de oldukça yoğun bir şekilde kullanılmakta olan LinkedIn, dünyanın dört bir yanından 756 milyon kullanıcıya sahip. Geçtiğimiz günkü veri sızıntısı ile kullanıcıların yüzde 92 oranındaki kısmına tekabül eden 700 milyon kullanıcının verileri sızdırıldı ve internette satışa sunuldu.

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