LinkedIn'den Uygulamadaki Yalan Mülakat Hikayelerini %500 Artıracak Hamle

Sosyal medya platformlarının içerik üreticilere para ödemesi günümüzde giderek daha da popüler hale gelen bir konsept. TikTok ve YouTube gibi platformlar halihazırda kullanıcılarına zengin kazanç elde etme imkanı sunarken, yakın geçmişte Elon Musk'ın X'i de reklam gelirlerini Premium kullanıcıları ile paylaşmaya başladı. Şimdi ise bu gruba LinkedIn de katılıyor.

LinkedIn, İçerik Üreticilere Para Ödeyecek

İş dünyasının Facebook'u olarak anılan LinkedIn, her sosyal medya platformu gibi kendi kitlesine sahip. Buradaki kullanıcılar sık sık iş hayatında yaşadıkları zorluklardan, o zorluklara buldukları çözümlerden ve "ilham veren" hikayelerinden bahsediyor. Eğer şu an bile bu paylaşımların sıkıcı ve abartı olduğunu düşünüyorsanız, (ki haklısınız) işler çok daha kötü olmak üzere.

Bir süre önce TikTok benzeri kısa videoları platforma ekleyerek kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi artıran LinkedIn, şimdi de içerik üreticileri teşvik etmek için onlara reklam gelirlerinden pay vermeye hazırlanıyor. Ne yazık ki bu durumi LinkedIn paylaşımlarının artık çok daha kötü olacağı anlamına geliyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu değişimi son uygulayan şirket X olmuştu ve bu durum doğrudan platformun içerik kalitesini etkilemişti. Günümüzde herkesin abartılı flood'lar yazması ve tüm büyük hesapların birebir aynı açıklamaları kullanarak aynı videoları yazmasının arkasındaki neden de tam olarak bu.

LinkedIn'in de bir gelir kapısı haline dönüşmesinin ardından içerik kalitesinde belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor. Ki platformdaki paylaşımların halihazırda önemli bir kısmının abartılı hikayeler ve uydurma mülakatlar olduğunu düşünürsek kalitenin daha ne kadar düşebileceğinin merak konusu olduğunu söyleyebiliriz.