LinkedIn Kullanıcı Verileri Sızdırıldı: Veriler Açık Artırmada!

LinkedIn kullanıcı verileri çevrim içi olarak satışa çıkarıldı. LinkedIn kullanıcılarının kişisel verilerinin elinde olduğunu iddia eden bir kişi, popüler bir hacker forumunda kullanıcı bilgilerini uygun teklifi veren kişilere satmak istediğini söyledi.

Sızdırılan LinkedIn Kullanıcı Verileri, 500 Milyon Kullanıcının

500 milyon LinkedIn hesabına ait olduğu iddia eden kişisel verileri içeren bir veri arşivi, popüler bir hacker forumunda satışa sunuldu. Verileri satışa çıkaran kullanıcı, 2 milyon kullanıcının kişisel verisini verileri satın alacak kişilere kanıt olarak sunmak için sızdırdı.

2 milyon kullanıcının kişisel verisi toplamda dört dosyada yer aldı. Sızdırılan dört dosyanın içerisinde verileri bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildiği iddia edilen LinkedIn kullanıcılarının adı, soyadı, e-posta adresleri, telefon numaraları, iş yeri bilgileri ve çok daha fazlası olmak üzere hesabında kayıtlı olan tüm bilgiler yer alıyor.

Bilgisayar korsanlığı forumunda yer alan kullanıcılar, sızdırılan veri örneklerini yaklaşık 2$ karşılığında görüntüleyebilirken verileri satışa çıkaran kullanıcı, büyük veri arşivini satın almak isteyen kişilerden 4 basamaklı bir miktar istiyor gibi görünüyor.

Hacker, başlangıç fiyatını açık olarak belirtmemiş olsa da minimum dört basamaklı bir miktar istediğini belirtti. Bu da onun 500 milyon kullanıcının kişisel verisine erişim elde etmek isteyen kullanıcılar arasında en yüksek teklifi verene verileri teslim edeceğini gösteriyor.

LinkedIn verilerini satışa çıkaran kişi, verilerin LinkedIn'den alındığını iddia ediyor. CyberNews'ten araştırma ekibi, hacker forumunda sunulan örneklere bakarak verilerin LinkedIn kullanıcılarına ait olduğunu doğruladı ancak bilgisayar korsanının güncel verileri satıp satmadığı veya verileri LinkedIn veya diğer şirketlerin daha önceden maruz kaldığı veri ihlallerinden toplanıp toplanmadığı belirsizliğini koruyor.

Bu belirsizlik, LinkedIn'den açıklama gelene kadar sürekliliğini koruyacak gibi görünüyor. LinkedIn'e veri sızıntısının gerçek olup olmadığı sorusunu yönelten CyberNews, konu hakkında herhangi bir yanıt alamadığını ifade etti.

LinkedIn Sızdırılan Bilgiler Neler?

Ad ve soyad

E-posta adresleri

Telefon numaraları

Cinsiyet

LinkedIn bağlantıları

Kullanıcının diğer sosyal medya hesapları

Unvan ve benzeri bilgiler

Veri Sızıntılarından Nasıl Korunabilirim?

Kişisel verilerinizi güvende olup olmadığından emin olmak için aşağıdaki makalede yer alan adımları takip edebilirsiniz. Bu adımlar, e-posta adresiniz ile oluşturulan hesapların yer aldığı sitelerin uğradığı siber saldırılar yüzünden hesabınızın risk altında olup olmadığını size gösterecektir.