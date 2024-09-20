LinkedIn'in Başı Dertte: Kullanıcı Verilerini Yapay Zeka Eğitimi için Kullanmakla Suçlanıyor!

Ünlü kariyer odaklı sosyal medya platformu LinkedIn, kullanıcı verilerini izinsiz bir şekilde geliştirdiği yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanmakla suçlanıyor. İddialara göre şirket, konu hakkında gizlilik politikasını değiştirmeden önce söz konusu verileri yapay zeka eğitimi için kullandı.

LinkedIn, Yapay Zeka Eğitimi İçin Kullanıcı Verilerini İzinsiz Şekilde Kullandı

İş dünyasının önde gelen sosyal ağlarından LinkedIn, kısa bir süre önce önemli bir iddiayla gündeme geldi. Söylentilere göre ünlü firma, uzun bir süredir platformu için geliştirdiği yapay zeka modellerinin eğitimi adına pek çok kullanıcının verisini izinsiz şekilde kullandı. Mevcut iddiaların kaynağı ise platformun yayınlanan son gizlilik politikasında gizli.

Aktarılanlara göre LinkedIn, kullanıcı verilerini yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmadan önce yeni bir gizlilik ayarı ve devre dışı bırakma formu sundu. Şirket yayınladığı yeni gizlilik politikasında “Kişisel verilerinizi ürün ve hizmetleri iyileştirmek, yapay zekâ (AI) modellerini geliştirmek ve eğitmek, hizmetlerimizi kişiselleştirmek ve iç görüler elde etmek için kullanabiliriz." ifadesine yer vererek bu amaçta kullanıcı verilerinden yararlanacağını belirtti.

Ancak bir grup kullanıcının suçlamalarına göre Linkedn, yapay zeka eğitimi için kullanıcı verilerinden yararlanacağını daha önceki açıklamalarında ve güncel gizlilik poltikasında net bir şekilde belirtmedi. Suçlamaların ardından pek çok kişinin tepkisini çeken LinkedIn'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan kullanıcıların hesap ayarlarında “Üretken Yapay Zeka İyileştirmesi için Veriler” seçeneğini devre dışı bırakarak verilerini saklı tutabileceğini, ancak bu seçeneğin daha önce gerçekleşen veri kullanımlarını etkileyemeyeceğini belirtelim.

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