LinkedIn Yeni Özelliği ile Twitter ve Facebook’a Dönüşüyor

LinkedIn yeni özelliği ile dünyanın en çok ziyaretçisi olan sosyal medya platformlarından Twitter ve Facebook’a dönüşüyor. Sosyal medya platformuna gelen özellikle beraber sosyal medya kullanıcıları artık paylaştığı gönderiler üzerinde Facebook ve Twitter kullanıcıları gibi kontrol sahibi olmaya başlıyor.

LinkedIn Yeni Özelliği Ne İşe Yarıyor?

LinkedIn diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak daha çok iş odaklı bir sosyal medya uygulamasıdır. Pek çok insanın söz konusu sosyal medya platformunu çok kullanıcı dostu bulmamasından ötürü geliştiriciler uzun bir zamandır tasarım üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geliştirici ekibin tasarıma kattığı her yenilikle beraber platform biraz daha Twitter ve Facebook’a benzemeye başladı.

Kuruluş amacını yerine getirerek işverenlerin iş ilanı vermesine, iş bulmak isteyenlerin ise iş bulmasına yardımcı olan platform gittikçe daha çok sosyalleşmenin döndüğü bir platform olmaya başlıyor. Sosyal medya kullanıcıları, platformun temel amacından sapmadığı sürece yeniliklerle ilgili bir sorun olduğunu dile getirmese de sosyal medya platformunun giderek Twitter ve Facebook karışımı bir platforma dönüştüğü herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçek olmaya devam ediyor.

LinkedIn özellikle son zamanlarda platformun daha çok Twitter’a benzemesine neden olan bazı değişikliklerde bulundu. Örneğin LinkedIn kullanıcıları artık gönderilerine kimlerin yanıt verip veremeyeceğini kontrol edebiliyor.

LinkedIn, uygulamanın bazı açılardan Twitter’dan daha kısıtlayıcı olmasına rağmen diğer gönderilerine yorum yapılmasını istemeyen veya gönderilerine sadece bağlantılarının yorum yapmasını isteyen kişilere daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu özellik, LinkedIn kullanıcı kitlesini oluşturan topluluğun küçük bir kesiminin uzunca bir süreden beri platforma eklenmesi istediği bir özellikti ve sosyal medya platformu sonunda onları dinleyerek özelliği kullanıma sunmaya başladı.

Platforma gönderinin kimler tarafından görüntülenebileceğine ek olarak sessize alma seçeneği de eklendi. Bu seçenekle beraber istediğiniz herhangi bir sayfayı doğrudan sessize almanız mümkün hale geldi.

Bir gönderinin sağ kısmında yer alan üç noktanın üzerine tıkladığınız zaman önünüze sizin için sunulmuş çeşitli seçeneklerden oluşan bir araç kutusu gelecektir. Bu seçenekler, gönderiyi daha sonra tekrar görüntülemek için kaydetmenize veya akıştan kaldırmak gibi seçenekleri içerir. Platforma eklenen başka bir seçenek olan “Sessize Alma” seçeneği sayesinde kullanıcılar artık daha önce paylaşılmış veya gönderilerini görmek istemediği sayfaları sessize alabilirler.