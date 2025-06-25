Little Nightmares Üçüncü Oyunu Ön Siparişte! İşte Çıkış Tarihi
Korku ve atmosferik gerilim sevenlerin favori oyunlarından Little Nightmares, yeni oyunu için resmi olarak tarih verdi. Ön sipariş süreci de başladı.
Huzursuz eden atmosferi ve sürükleyici hikâyesiyle oyuncuların gözdesi hâline gelen Little Nightmares serisi, devam oyunuyla geri dönüyor. Hem yeni konsollara uyarlanan hem de yeni karakterleri oyuncularla buluşturan Little Nightmares III için çıkış tarihi belirlendi ve erken sipariş veren oyuncular için geliştirilmiş paket seçeneği duyuruldu.
Oyunun yeni geliştirici stüdyosu Supermassive Games, daha önce Until Dawn ve The Quarry gibi oyunların altına da imzasını atmıştı.
Little Nightmares III'te ilk iki oyundan tanıdığımız Six ve Mono karakterlerine güle güle diyoruz. Onların yerine Alone ve Low adında yeni karakterler geliyor. Bu ikili yordamıyla ister tek başınıza, isterseniz kooperatif modda arkadaşlarınızla birlikte gerilim dolu bir dünyayı keşfedebiliyorsunuz.
Little Nightmares III Sistem Gereksinimleri
|Gereksinim
|Minimum
|Önerilen
|İşletim Sistemi
|Windows 11 (64-bit)
|Windows 11 (64-bit)
|İşlemci
|Intel Core i5-6500 veya AMD Ryzen 3 1200
|Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600
|Bellek (RAM)
|8 GB
|12 GB
|Ekran Kartı (GPU)
|Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
|Nvidia GeForce RTX 2080 (8 GB) veya AMD RX 6800
|Ekstra Notlar
|Düşük ayarlarda 1080p @ 60 FPS
|Yüksek ayarlarda 1080p @ 60 FPS
Little Nightmares III Fragmanı
Little Nightmares III Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Little Nightmares III şu an Steam'de ön siparişe açılmış durumda. 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak oyunu 26.06 (~1035₺) dolar karşılığında Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Sarmalın Sırları adlı ek iki oynanabilir bölüm, Sakinler ve Kara Altılı adlı 3 farklı kostüm setinin yer aldığı Little Nightmares III Deluxe Edition paketine ise 39.56 dolar (~1.549₺) karşılığında sahip olabilirsiniz.
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