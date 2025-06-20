4.832 TL Değerindeki 6 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft ve Steam, kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında altı oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox ve Steam'de Altı Oyun Ücretsiz Oldu

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Dead by Daylight, Headbangers: Rhythm Royale, Trailmakers ve Synduality Echo of Ada bedava oldu. Towerborne'u tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Bu oyunlara ücretsiz erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Kampanya 22 Haziran'da bitecek.

Steam'de Victoria 3, Len's Island ve Dead by Daylight bedava oldu. Bu oyunları üç gün boyunca (23 Haziran 2025) ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Victoria 3 29,99 dolardan (1.189 TL) 8,99 dolara (356 TL), Len's Island 14,99 dolardan (594 TL) 9,74 dolara (386 TL), Dead by Daylight ise 14,99 dolardan 5,99 dolara (237 TL) düştü.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?

Xbox mağazasını açın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Denemeyi Yükle" butonuna basın.

Bunu yaptığınızda oyun indirilmeye başlayacaktır.

Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?