Xiaomi, Litvanya'nın Sansür Suçlamasının İncelenmesini İstedi

Litvanya'nın sansür suçlamasına Xiaomi ne dedi? Xiaomi, Litvanya raporundaki iddiaları sorguladı ve bağımsız bir denetim uzmanı tuttuğunu söyledi.

Geçen hafta Litvanya'daki bir siber güvenlik kurumu tarafından yapılan ciddi suçlamaların ardından Xiaomi, raporda öne sürülen noktaları reddettiği ve Litvanya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) iddialarını araştırmak için bağımsız bir denetim uzmanı tuttuğunu belirten bir bildiri yayınladı.

NCSC siber güvenlik raporu, üç Çinli üreticinin (Xiaomi, Huawei ve OnePlus) 5G cihazlarını değerlendirdi ve Xiaomi Mi 10T 5G'nin siyasi ve sosyal gruplarla bağlantılı terimler içeren uygulamalarda sansür için kullanılabilecek bir kelime filtresine sahip olduğunu iddia ediyordu.

Litvanya ajansına göre bu filtreleme "MiAdBlacklistConfig" adlı bir dosyada yer aldı. Ancak NCSC raporunun kendisi, filtrenin Avrupa'da satılan modellerde etkinleştirilmediğini açıkça ortaya koyuyor.

Litvanya'nın sansür suçlamasına Xiaomi'den yanıt

Xiaomi ise bu kelime listesinin varlığını inkar etmiyor. Çinli üretici, "kullanıcıları pornografi, şiddet, nefret söylemi ve yerel kullanıcılar için rahatsız edici olabilecek referanslar gibi uygunsuz içerikten korumak için kullanılabilecek" bir terim yönetim sistemi kullandığını açıklıyor.

Xiaomi, basın açıklamasında NCSC tarafından öne sürülen noktaları çürütmek için bağımsız bir denetim uzmanı tuttuğunu söyledi, ancak analizin ne zaman yayınlanacağını paylaşmadı. Buna ek olarak üretici, Avrupa'daki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin standartlara saygı duyduğunu da vurguladı.

Xiaomi'nin ürünleri, kullanıcılarına veya kullanıcılarından gelen iletişimleri kısıtlamaz veya filtrelemez. Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının kişisel etkinliklerini hiçbir zaman kısıtlamamış veya engellememiştir. Rapor, Xiaomi'nin, Xiaomi Mi Video ve Mi Browser gibi uygulamaları aracılığıyla cihazlara gönderilen ücretli ve push reklamları yönetme yazılımı kullandığına işaret ediyor. Bu, kullanıcıları pornografi, şiddet, nefret söylemi ve yerel kullanıcılar için rahatsız edici olabilecek referanslar gibi uygunsuz içerikten korumak için kullanılır.

Xiaomi'ye göre, Litvanya'nın raporu ayrıca yanlış bir veri işleme prosedüründen bahsediyor. Şirket, son kullanıcı verilerinin kullanımı, işlenmesi ve iletilmesi de dahil olmak üzere Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun hareket ettiğini dile getirdi.

Şirketin bildirisinde, "Kişisel verilerin her türlü kullanımı, son kullanıcının geçerli onayını gerektirir ve her zaman Avrupa Birliği ve üye devletlerinin yerel veya bölgesel yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak yürütülür." denildi.