Bakan Dönmez Lityum Üretimi İçin Tarih Verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, lityum üretimi tarihi ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Peki, lityum karabonat üretimine ne zaman başlanacak? Bakan Dönmez tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Lityum Üretimi Ne Zaman Başlayacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Türkiye’de ilk kez lityum üretimi yapılacağını duyurmuştu. Bakan Dönmez, bugün yaptığı açıklama ile birlikte lityum karbonat üretimine ne zaman başlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre üretime 7 Aralık Pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde başlanacak. Bakan Dönmez, “"Başlangıçta 10 bin ton/yıl olacak pilot üretimimiz, kısa süre içerisinde 600 bin ton/yıl’a çıkacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Fatih Dönmez, “Türkiye'nin madencilikte dünyada rekabet gücünün yüksek olduğu önemli madenleri var. Bunların başında bor geliyor. Trona, feldspat, sodyum sülfat, krom, kurşun, çinko, zeolit, linyit, mermer, manyezit diğer önemli madenlerimiz. Ayrıca sezyum, skandiyum, tellur, osmiyum, paladyum, rodyum, rutenyum ve tantalyum gibi ileri teknoloji elementlerinden büyük bir bölümü için ülkemizde uygun jeolojik ortam bulunmaktadır ancak nadir toprak elementi dediğimiz lityum, berilyum, galyum, niyobyum, toryum, zirkonyum, rubidyum ve vanadyum gibi madenlerimizi bugüne kadar teknolojik yetersizlik nedeniyle değere dönüştüremedik” dedi.

“Bu alandaki gidişatı tersine çevirmek için Eti Maden Eskişehir Sivrihisar'da NTE pilot tesis kurma çalışmalarına başladı” ifadelerini kullanan Bakan Dönmez, “Bu elementlerin işlenmesiyle ilgili bazı ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor. Lityum karbonat üretimiyle ilgili de iki ay önce Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde pilot üretime Aralık ayında başlayacağız demiştim. İnşallah, Pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretimine başlıyoruz” şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Başlangıçta 10 bin ton/yıl olacak pilot üretimimiz, kısa süre içerisinde 600 bin ton/yıla çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak. Madencilik bütün bu teknolojilerin devam etmesi ve daha ileri gitmesi için gerekli ham maddeyi sağlayan lokomotif bir sektördür, çok önemlidir ve önemli olmaya da devam edecektir” ifadelerine yer verdi.