Logaster ile Eksiksiz Bir Kurumsal Kimlik Paketi Oluşturun

Günümüzde çeşitli servisler aracılığı ile tasarımlar oluşturmak oldukça kolay bir hale geldi ve eğer ilgilendiğiniz alan kurumsal marka tasarımı ise Logaster tam da size göre olabilir. Çevrim içi logo üreteci olan Logaster, artık logoya ek olarak sosyal ağlarda markalaşmaya yardımcı olacak görsel set, kartvizit, antet, ikon ve e-posta imzası gibi kurumsal kimliğin diğer unsurlarını oluşturabilme şansı sunuyor.

Logaster ile Kurumsal Kimlik Yaratın!

Logaster tarafından yapılan ankete göre özellikle küçük işletmeler logo tasarımları için büyük meblağlar harcamaktan kaçınıyorlar. Nitekim girişimcilerin yüzde 18 oranındaki kısmı logoya para ödemek istemezken, yüzde 27 oranındaki kısım ise 30 dolar ya da altında bir ödeme yapmak istiyor. Öte taraftan çevrim içi logo üreteci Logaster ile tüm bu işlemler hem daha ucuz hem de daha zahmetsiz hale geliyor.

Öte taraftan çevrim içi üreteç ile yapılmış bir logoyu yalnızca 1,99 dolar karşılığında satın almanız mümkün. Eğer farklı tasarım ve formatlarda tam kapsamlı bir kurumsal kimlik paketine sahip olmak isterseniz yalnızca 62,99 dolar karşılığında logo, kartvizit, sosyal medya tasarımı, antet ve e-posta imzası sahibi olabilirsiniz.

Oluşturduğunuz bu tasarım paketini vektör ve raster formatlarında - PNG, SVG, DOX, JPEG, PDF - olarak indirebilir ve genişlettiğinizde de kalitesini koruması adına raster formattan yardım alabilirsiniz. Daha öncesinde herhangi bir tasarım yapmamış olsanız dahi Logaster ile kurumsal kimlik paketi yaratmanın kalitesine güveneceksiniz.