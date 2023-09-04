Marvel Dizisi Loki'den İkinci Sezona Özel Sürpriz Fragman!

Marvel evreninin en ünlü kahramanlarından Loki'nin hikâyesini konu alan dizi, ilk olarak 2011 yılında Thor yapımı filmiyle izleyicilerle buluşmuştu. Dizinin ilk sezonunu büyük bir heyecanla takip eden seyircilere sürpiz yapıldı.

İkinci sezonla ilgili yeni bir fragman yayınlandı. Disney Plus'ta yayınlanack dizi, 6 Ekim 2023'te gösterime girecek.

İkinci Sezon Yeni Fragman

Geçtiğimiz aylarda dizinin ikinci sezonu için bir fragman yayınlanmıştı. Yeni çıkan 45 saniyelik fragman ise seyircilere dizinin çıkış tarihinin yaklaştığını hatırlatmış oldu.

Kısa bir fragman olsa da sezonla ilgili yeni görüntüler heyecan yarattı.

Loki, Avengers: Endgame'de yaşanların ardından kurnaz köpek Loki'nin Fesatlık Tanrısı rolüne devam etmesini anlatıyor. Tom Hiddleston’un canlandırdığı Loki rolü, oyuncunun başarılı performansı ile daha da ilgi çekici oluyor.

Birinci sezonda Sylvie'nin Loki'ye ihanetini görmüştük. İkinci sezonda ise Sylvie ile bir kez daha takım kuracak Loki'nin başından geçenleri izleyeceğiz. Macera dolu ikinci sezon toplam 6 bölümden oluşacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Kate Herron oturuyor. Başyazarı Michael Waldron olan dizide Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sasha Lane, Sophia Di Martino ve Richard E. Grant gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

Peki sizin ikinci sezondan beklentileriniz neler? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.