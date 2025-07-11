Paranla Rezil Olmak: Louis Vuitton Müşterileri Tehlikede!

Lüks tutkunu alışveriş sevenler için kötü bir haber var sırada. Türkiye'deki 143 bin Louis Vuitton müşterisinin kişisel verileri tehlikede. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar ve müşterilerin hangi hassas bilgilerinin çalındığına dair bilgiler haberimizde. İşte detaylar...

143 Bin Kişi Tehlikede! Türkiye'deki Louis Vuitton Müşterilerinin Verileri Çalındı

Lüks ürünleri, prestijli marka adı ve müşterilerine gösterdiği ilgi alaka ile bilinen Louis Vuitton bu kez farklı bir skandal ile gündemde. Ünlü moda markası Türkiye'deki müşterilerinin hassas verilerini ve bilgilerini maalesef kötü niyetli kişilere kaptırdı. Çalınan veriler arasında müşterilerin fiziksel adresleri gibi bilgiler de maalesef mevcut.

Türkiye'deki 143 binden fazla müşterinin bilgilerini içeren sistemlere sızan hackerlar kullanıcıların kişisel bilgilerini dışarıya sızdırdı. Olayın markanın Türkiye'deki e-ticaret ve müşteri sadakat sistemi üzerinden gerçekleştiği düşünülüyor. Zira çalınan veriler tam anlamıyla kimlik bilgileri kadar üst düzey hassasiyet kapsamında olmasa da ödeme bilgileri ve açık adres bilgileri büyük zaafiyet arz ediyor.

Gelen bilgilere göre korsanlar,

Ad, Soyad

Elektronik Posta Adresleri

Fiziksel Adres (Teslimat adresleri, ev-iş adresleri)

Telefon Numarası

Alışveriş Geçmişi

Ürün Detayları

Ödeme Bilgileri vb. kapsamındaki tüm verileri ele geçirmiş durumdalar.

Markanın sahibi olduğu müşteri kitlesi maddi anlamda eli güçlü bir kitle olması sebebiyle bahsigeçen veriler hırsızlık olaylarına kapı aralayabilir. Bu sebeple marka tarafından geri dönüş yapılmayan müşterilerin konuyla ilgili görüşme yapması büyük önem arzetmekte. Devamında hukuk noktasında da gerekli adımların atılması gerekmekte.

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