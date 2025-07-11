Uygun Fiyatlı Porsche! Hyundai Ioniq 6 N Tanıtıldı!

Elektrikli otomobil pazarındaki Çinli rakipler her geçen gün güçlenirken Koreli üreticilerde yerinde saymıyor. Bu kapsamda özellikle N serisi ile büyük bir başarı yakalayan Hyundai elektrikli spor otomobil konusunda Avrupa pazarını ele geçirmeyi hedefliyor. Yeni tanıtılan elektrikli spor otomobil Hyundai Ioniq 6 N teknik özellikleri ve detayları haberimizde...

Hyundai Ioniq 6 N Teknik Özellikleri ve Tasarımı

Elektrikli otomobil pazarında güçlü adımlar atan Hyundai spor otomobil tutkunlarını da unutmuyor. Goodwood Hız Festivali kapsamında tanıtılan yeni Hyundai Ioniq 6 N yüksek performansı, gelişmiş teknolojileri ve özel tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ioniq 6’nın sportif ruhunu ileri taşıyan bu yeni model hem pistte hem günlük hayatta sürüş keyfi sunmayı hedefliyor.

Standart Ioniq 6’ya göre önemli tasarımsal değişiklikler taşıyan N versiyonu agresif tamponları daha geniş lastikleri ve büyük arka kanadıyla kendini belli ediyor. Gövde rengiyle kontrast yaratan tampon tasarımları her zevke hitap etmese de sportif duruş konusunda iddialı. 3 cm genişleyen lastikler ve 0.27'ye düşürülen sürtünme katsayısı da performansa katkı sağlıyor.

İç mekânda ise en dikkat çekici yenilik N logolu özel direksiyon. Üzerindeki fiziksel tuşlar ile araç kontrolleri kolaylaştırılırken N modu butonu sürüş deneyimini kişiselleştirmek için konumlandırılmış. Direksiyonun arkasındaki kulakçıklar sayesinde “vites değiştirme hissi” sunan N-Shift özelliği de Ioniq 5 N’den transfer edilmiş. Spor koltuklar ise standart olarak sunuluyor.

Ioniq 6 N çift motorlu yapısıyla dört tekerlekten çekiş sunuyor. Ön aks 166 kW, arka aks ise 282 kW güç üretiyor. N Grin Boost modu aktif edildiğinde toplamda 650 bg güç ve 780 Nm tork ortaya çıkıyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.2 saniyede ulaşabilen araç 257 km/s azami hıza sahip. Performansın sürekliliği için geliştirilen yenilikçi batarya soğutma sistemi sürüş şekline göre çalışarak termal yönetimi optimize ediyor. Bu sayede yüksek hızlarda bile stabil performans korunuyor.

Her ne kadar pist odaklı bir araç gibi dursa da Ioniq 6 N günlük kullanımda da başarılı olmayı hedefliyor. 470 kilometrelik menzil sunan araç performanstan ödün vermeden pratiklik sağlıyor. Süspansiyon sistemindeki sensörler sayesinde araç ağırlık merkezini otomatik olarak en uygun konumda tutabiliyor.

Hyundai Ioniq 6 N Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Henüz Avrupa ve Türkiye fiyatı resmi olarak açıklanmayan Hyundai Ioniq 6 N’in 80 bin doların üzerinde bir etiketle satışa sunulması bekleniyor.

Hyundai Ioniq 6 N Teknik Özellikleri Listesi