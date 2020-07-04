Lunapark Genelgesi Yayınlandı: Lunaparklar Ne Zaman Açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından lunapark genelgesi yayınlandı. Yayınlanan genelge ile birlikte lunapark ve tematik parkların faaliyete başlama tarihi belli oldu. Peki tematik parklar ve lunaparklar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs sürecinde lunapark ve tematik parklarda uyulması gereken kurallar nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Lunaparklar Ne Zaman Açılacak ve Hangi Kurallar Uygulanacak?

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında lunapark ve tematik parklar gibi eğlence tesislerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Normalleşme süreci ile birlikte faaliyeti geçici olarak durdurulan mekanlar tekrar faaliyete geçmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre lunapark ve tematik parklar, 6 Temmuz tarihinden itibaren genelgede belirtilen kurallara uyularak faaliyetlere başlayabilecek. İşte, genelgede yer alan kurallar: