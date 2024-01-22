M3 Çipli MacBook Air İçin Tarih Verildi: Ne Zaman Çıkacak?

Apple'ın 2023 sonbaharında tanıttığı M3 işlemcisi önemli bir hız artışı sunuyor. Apple, M3 çipini şimdilik Macbook Pro ve iMac modellerinde kullanıyor.

WWDC22 etkinliği ile tanıtılan yeni MacBook Air modelleri M2 çipinden güç alıyordu. Apple'ın ince ve hafifliği ile sunduğu MacBook Air modellerine güçlü M3 çipi güncellemesinin ne zaman geleceğini merak ediliyordu.

Güvenilir bir kaynağa göre, Macbook Air bu bahar M3 işlemci ile güncellenecek. Apple’ın M3 çipi muhtemelen aynı etkinlikte iPad Pro modeline de geleceği düşünülüyor.

MacBook Air M3 Çip Güncellemesini Alacak

M3 çipi, yeni çiplerdeki performans çekirdekleri 2020'deki orijinal M1'den %30'a kadar daha hızlı ve verimlilik çekirdekleri %50'ye kadar daha hızlı gözüküyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre bu çip halihazırda en yeni MacBook Pro modellerinde yer alıyor ve bu bahar MacBook Air'e de gelecek. Air'in hem 13 inç hem de 15 inç modelleri aynı anda M3'e sahip olabilir.

Bu muhtemel çipin temel versiyonu olacak. Apple'ın tüketici odaklı dizüstü bilgisayarının mevcut hiçbir modelinde, profesyonel sınıf modeller için tasarlanan M2 Pro veya M2 Max bulunmuyor.

Her ikisi için de yeniden tasarım yapılması olası görülmüyor. Görünüşe göre Apple, M2'nin yerine daha hızlı bir işlemci kullanacak. 2023'ün sonundaki MacBook Pro modellerinde de böyle oldu. M2 çipli 15 inç MacBook Air yeni tasarımla tanıtılmıştı.

Bahardaki Apple etkinliğinde M3’lü MacBook Air’ın yanında farklı cihazlar da tanıtılabilir. Sızıntıda ilk 12.-9 inç iPad Air modelinin geleceğine atıfta bulunuyor. Yeni iPad'ler arasında iPad Air, iPad Pro ve M3 MacBook Air'in bulunması bekleniyor.

M3 çipli bir Mac modelini kullanıyor musunuz? M3’lü MacBook Air modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.