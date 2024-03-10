M3 Çipli MacBook Air Fark Yaratıyor: Daha Yüksek Depolama Alanıyla Geliyor!

Apple bu hafta daha hızlı performansa, Wi-Fi 6E'ye ve çift harici ekran desteğine sahip yeni M3 MacBook Air'i piyasaya sürdü. Apple, önceki nesil temel model MacBook Air'da yaşanan bir sorun olan SSD depolama hızını da ele aldı.

256 GB depolama alanına sahip standart M2 MacBook Air modelini daha yavaş SSD hızı sunuyordu. Bunun nedeni, temel modelin iki adet 128 GB depolama yongası yerine bir adet 256 GB depolama yongası kullanmasıydı. Bu, iki adet 128 GB depolama yongası kullanan M1 MacBook Air için bir dezavantajdı.

M3 Çipli MacBook Air'ın Gelişmiş Depolama Alanı

Max Tech, YouTube'daki videosunda ürünü parçalarına ayırıyor ve MacBook Air 'ın tek bir 256 GB modül yerine iki adet 128 GB depolama yongası sunduğunu doğruluyor.

Böylelikle M3 MacBook Air'in iki adet 128 GB NAND yongası, görevleri paralel olarak işleyerek veri aktarım hızlarını önemli ölçüde artırabiliyor.

Max Tech tarafından gerçekleştirilen testler, M3 MacBook Air'in temel M2 MacBook Air'in 1584 MB/s'lik yazma hızlarından 2108 MB/s'ye kadar yazma hızlarına ulaşabildiğini ortaya çıkardı. Okuma hızları açısından M2 MacBook Air 1576 MB/s'ye, M3 MacBook Air ise 2880 MB/s'ye ulaştı. Bu, M3 MacBook Air'in yaklaşık %33 daha yüksek SSD yazma hızlarına ve yaklaşık %82 daha hızlı okuma hızlarına sahip olduğunu gösteriyor. Bu hızlar M1 MacBook Air'in hızlarıyla eşleşiyor ve bazen onları aşıyor.