M3 MacBook Pro Özellikleri ve Fiyatı
M3 çip serisi ile yeni çıkan MacBook Pro modelleri tanıtıldı. İşte, en yeni ve hızlı işlemcileri ile Apple'ın son model dizüstü bilgisayarları ve özellikleri!
Yeni MacBook Pro’ya ilişkin en heyecanla beklenen özelliklerden birisi M3 çipi olarak karşımıza çıkıyor. M1 ve M2’nin ardından MacBook’larda kullanıcı deneyimini zirveye taşıyacak olan yeni M3 çipler birçok gelişmiş özellik sunuyor.
Apple’ın geçtiğimiz günlerde başlattığı Scary Fast etkinliğinde tanıtılan M3 işlemcisi 14 ve 16 inçlik dizüstü bilgisayarlarda kullanılıyor olacak. Yeni işlemcilerin sağladığı avantajlar, söz konusu cihazların özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihlerini size aktarıyoruz.
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Apple geçtiğimiz gece gerçekleşen Scary Fast etkinliğinde yeni MacBook Pro'ları tanıttı. M3 işlemcilerin yükseltilmiş performansıyla birlikte yeni MacBook Pro'ların pil ömrü de arttı.
M3 Çip Serisi Özellikleri
Düzenlenen etkinlikte üç farklı çipin tanıtıldığını belirtmek gerekiyor. Seri olarak geliştirilen M3’de, M3, M3 Pro ve M3 Max adında üç farklı çip mevcut.
Yeni nesil GPU’dan beslenen bu çiplerde Dynamic Caching teknolojisi kullanılıyor. Bu da kullanım esnasında hız kazandıran önemli bir özellik olarak değerlendiriliyor.
Güç ve verim odaklı olarak geliştirilen 3 nanometre mimarili bu işlemcilerde GPU bellek kullanımının gerçek zamanlı ve M1 ile kıyaslandığında %65 oranında daha hızlı olması dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.
M3 Serisinde yer alan çiplere kısaca baktığımızda:
- M3 çipinde 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli yeni nesil GPU (24 GB Birleşik bellek) – 25 milyar transistör
- M3 Pro’da maksimum 12 çekirdekli CPU ve max. 18 çeklirdekli GPU ile 36 GB’lık birleşik bellek – 37 milyar transistör
- M3 Pro Max’de ise max 16 çekirdekli CPU ve max 40 adet GPU – 128 GB’a kadar bellek desteği – 92 milyar transistör olduğunu görüyoruz.
Serinin standart modeli olan M3, yeni çıkan 14 inçlik MacBook Pro’da ve 24 inç’lik iMac’te kullanılıyor olacak. Piyasaya sürülmesi beklenen diğer laptop modellerinde ise M3 Pro ve M3 Pro Max yer alacak.
M3 MacBook Pro Özellikleri
M3 destekli cihazlar ekran büyüklüğüne ve işlemci türüne göre birbirinden ayrılıyor. 14 inçlik Pro modelde M3 işletim sistemi yer alıyor. İsteğe bağlı olarak yapılandırma yapılabiliyor. Cihazın diğer özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:
- 14 inç Liquid Retina XDR Ekran
- 3024 x 1926 px çözünürlük
- 254 ppi piksel yoğunluğu
- SDR parlaklık: 600 nit
- 1 milyar renk ve True Tone teknolojisi
- 120 hz’e varan yenileme hızı
- 8 / 16 / 24 GB RAM
- 512 GB / 1 TB SSD depolama
- Uzay grisi ve gümüş renk seçenekleri
- Donanım hızlandırmalı ışın izleme
- Neural engine
- Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
- Wi-Fi 6E
- Bluetooth 5.3
- 70 W USB-C güç adaptörü
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Apple'ın herkes tarafından merakla beklenen etkinliği gerçekleşti ve iPhone 15 serisinin tüm modellerinin özellikleri ve fiyatı belli oldu.
16 inçlik modellere baktığımızda ise hem M3 Pro hem de M3 Max ile desteklenen alternatifler mevcut. Cihazlarda öne çıkan bazı özellikler ise şu şekilde:
- Pro olan modellerde 6 adet performans 6 adet de verimlilik çekirdeği bulunuyor. Max destekleyen cihazlarda ise 10 veya 12 adet performans çekirdeğine 4 adet verimlilik çekirdeği eşlik ediyor.
- Bellek bant genişliği pro işlemcili modellerde 150 GBps iken diğer modellerde 300 ve 400 GBps’e ulaşıyor.
- Bu cihazların tümünde 16.2 inçlik Liquid Retina 3456 x 2234 px çözünürlüğünde XDR ekran bulunuyor.
- Piksel yoğunluğu 254 ppi iken ekran yenileme hızının 120 Hz’e ulaşabildiği belirtiliyor.
- M3 Pro’nun yer aldığı modeller 18 - 36 - 48 - 64 - 128 GB gibi bellek anlamında farklı yapılandırma seçenekleri sunuyor.
- Max işlemcili olanlarda da 48 - 64 - 96 - 128 GB’lık seçenekler yer alıyor.
- Depolama için pro modellerde 512 GB’dan başlayan SSD 2 TB’a kadar yapılandırılabiliyor.
- Max modellerde ise 4 ve 8 TB’lık yapılandırmalar mevcut.
- Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantıları tüm modellerde bulunuyor.
- 140 W’lık güç adaptörü yer alıyor.
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M3 MacBook Pro Fiyatı
14 inçlik model için belirtilen satış fiyatı 1.599 dolar olarak paylaşıldı. Şimdiye kadar 14 inç boyutundaki modeller arasında bu rakamın en düşük fiyat olduğunu söyleyebiliriz.
M2 Pro işlemcili modelin satış fiyatı 1.999 dolardı. M3 Pro’da da bu fiyatın uygulanması bekleniyor. M3 Pro Max işlemcili cihazlarda ise maliyet artacak.
M3 Pro’nun desteklediği 16 inçlik model için ise 2.499 dolarlık bir satış fiyatı iletildi. Bu fiyatın da ürünün selefi olan M2 Pro işlemcili modelin çıkış fiyatı ile aynı olduğunu görüyoruz. Apple'ın kendi sitesindeki güncel fiyatlara baktığımızda ise şöyle bir sıralama yapabiliriz:
14 inç ekran – M3 işlemcili
- 8 Çekirdekli CPU
- 10 Çekirdekli GPU
- 8 GB Birleşik Bellek
- 512 GB SSD depolama
- Fiyat: 62.999 TL
14 inç ekran – M3 işlemcili
- 8 Çekirdekli CPU
- 10 Çekirdekli GPU
- 8 GB Birleşik Bellek
- 512 GB SSD depolama
- Fiyat: 70.119 TL
14 inç ekran – M3 Pro işlemcili
- 11 Çekirdekli CPU
- 14 Çekirdekli GPU
- 18 GB Birleşik Bellek
- 512 GB SSD depolama
- Fiyat: 78.999 TL
14 inç ekran – M3 Pro işlemcili
- 12 Çekirdekli CPU
- 18 Çekirdekli GPU
- 18 GB Birleşik Bellek
- 1 TB SSD depolama
- Fiyat: 93.299 TL
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14 inç ekran – M3 Max işlemcili
- 14 Çekirdekli CPU
- 30 Çekirdekli GPU
- 36 GB Birleşik Bellek
- 1 TB SSD depolama
- Fiyat: 121.999 TL
16 inç ekran – M3 Pro işlemcili
- 12 Çekirdekli CPU
- 18 Çekirdekli GPU
- 18 GB Birleşik Bellek
- 512 GB SSD depolama
- Fiyat: 94.999 TL
16 inç ekran – M3 Pro işlemcili
- 12 Çekirdekli CPU
- 18 Çekirdekli GPU
- 36 GB Birleşik Bellek
- 512 GB SSD depolama
- Fiyat: 109.239 TL
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16 inç ekran – M3 Max işlemcili
- 14 Çekirdekli CPU
- 30 Çekirdekli GPU
- 36 GB Birleşik Bellek
- 1 TB SSD depolama
- Fiyat: 130.599 TL
16 inç ekran – M3 Max işlemcili
- 16 Çekirdekli CPU
- 40 Çekirdekli GPU
- 48 GB Birleşik Bellek
- 1 TB SSD Depolama
- Fiyat: 148.399 TL
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