M3 MacBook Pro Özellikleri ve Fiyatı

Yeni MacBook Pro’ya ilişkin en heyecanla beklenen özelliklerden birisi M3 çipi olarak karşımıza çıkıyor. M1 ve M2’nin ardından MacBook’larda kullanıcı deneyimini zirveye taşıyacak olan yeni M3 çipler birçok gelişmiş özellik sunuyor.

Apple’ın geçtiğimiz günlerde başlattığı Scary Fast etkinliğinde tanıtılan M3 işlemcisi 14 ve 16 inçlik dizüstü bilgisayarlarda kullanılıyor olacak. Yeni işlemcilerin sağladığı avantajlar, söz konusu cihazların özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihlerini size aktarıyoruz.

M3 Çip Serisi Özellikleri

Düzenlenen etkinlikte üç farklı çipin tanıtıldığını belirtmek gerekiyor. Seri olarak geliştirilen M3’de, M3, M3 Pro ve M3 Max adında üç farklı çip mevcut.

Yeni nesil GPU’dan beslenen bu çiplerde Dynamic Caching teknolojisi kullanılıyor. Bu da kullanım esnasında hız kazandıran önemli bir özellik olarak değerlendiriliyor.

Güç ve verim odaklı olarak geliştirilen 3 nanometre mimarili bu işlemcilerde GPU bellek kullanımının gerçek zamanlı ve M1 ile kıyaslandığında %65 oranında daha hızlı olması dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

M3 Serisinde yer alan çiplere kısaca baktığımızda:

M3 çipinde 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli yeni nesil GPU (24 GB Birleşik bellek) – 25 milyar transistör

M3 Pro’da maksimum 12 çekirdekli CPU ve max. 18 çeklirdekli GPU ile 36 GB’lık birleşik bellek – 37 milyar transistör

M3 Pro Max’de ise max 16 çekirdekli CPU ve max 40 adet GPU – 128 GB’a kadar bellek desteği – 92 milyar transistör olduğunu görüyoruz.

Serinin standart modeli olan M3, yeni çıkan 14 inçlik MacBook Pro’da ve 24 inç’lik iMac’te kullanılıyor olacak. Piyasaya sürülmesi beklenen diğer laptop modellerinde ise M3 Pro ve M3 Pro Max yer alacak.

M3 MacBook Pro Özellikleri

M3 destekli cihazlar ekran büyüklüğüne ve işlemci türüne göre birbirinden ayrılıyor. 14 inçlik Pro modelde M3 işletim sistemi yer alıyor. İsteğe bağlı olarak yapılandırma yapılabiliyor. Cihazın diğer özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

14 inç Liquid Retina XDR Ekran

3024 x 1926 px çözünürlük

254 ppi piksel yoğunluğu

SDR parlaklık: 600 nit

1 milyar renk ve True Tone teknolojisi

120 hz’e varan yenileme hızı

8 / 16 / 24 GB RAM

512 GB / 1 TB SSD depolama

Uzay grisi ve gümüş renk seçenekleri

Donanım hızlandırmalı ışın izleme

Neural engine

Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

70 W USB-C güç adaptörü

16 inçlik modellere baktığımızda ise hem M3 Pro hem de M3 Max ile desteklenen alternatifler mevcut. Cihazlarda öne çıkan bazı özellikler ise şu şekilde:

Pro olan modellerde 6 adet performans 6 adet de verimlilik çekirdeği bulunuyor. Max destekleyen cihazlarda ise 10 veya 12 adet performans çekirdeğine 4 adet verimlilik çekirdeği eşlik ediyor.

Bellek bant genişliği pro işlemcili modellerde 150 GBps iken diğer modellerde 300 ve 400 GBps’e ulaşıyor.

Bu cihazların tümünde 16.2 inçlik Liquid Retina 3456 x 2234 px çözünürlüğünde XDR ekran bulunuyor.

Piksel yoğunluğu 254 ppi iken ekran yenileme hızının 120 Hz’e ulaşabildiği belirtiliyor.

M3 Pro’nun yer aldığı modeller 18 - 36 - 48 - 64 - 128 GB gibi bellek anlamında farklı yapılandırma seçenekleri sunuyor.

Max işlemcili olanlarda da 48 - 64 - 96 - 128 GB’lık seçenekler yer alıyor.

Depolama için pro modellerde 512 GB’dan başlayan SSD 2 TB’a kadar yapılandırılabiliyor.

Max modellerde ise 4 ve 8 TB’lık yapılandırmalar mevcut.

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantıları tüm modellerde bulunuyor.

140 W’lık güç adaptörü yer alıyor.

M3 MacBook Pro Fiyatı

14 inçlik model için belirtilen satış fiyatı 1.599 dolar olarak paylaşıldı. Şimdiye kadar 14 inç boyutundaki modeller arasında bu rakamın en düşük fiyat olduğunu söyleyebiliriz.

M2 Pro işlemcili modelin satış fiyatı 1.999 dolardı. M3 Pro’da da bu fiyatın uygulanması bekleniyor. M3 Pro Max işlemcili cihazlarda ise maliyet artacak.

M3 Pro’nun desteklediği 16 inçlik model için ise 2.499 dolarlık bir satış fiyatı iletildi. Bu fiyatın da ürünün selefi olan M2 Pro işlemcili modelin çıkış fiyatı ile aynı olduğunu görüyoruz. Apple'ın kendi sitesindeki güncel fiyatlara baktığımızda ise şöyle bir sıralama yapabiliriz:

14 inç ekran – M3 işlemcili

8 Çekirdekli CPU

10 Çekirdekli GPU

8 GB Birleşik Bellek

512 GB SSD depolama

Fiyat: 62.999 TL

14 inç ekran – M3 işlemcili

8 Çekirdekli CPU

10 Çekirdekli GPU

8 GB Birleşik Bellek

512 GB SSD depolama

Fiyat: 70.119 TL

14 inç ekran – M3 Pro işlemcili

11 Çekirdekli CPU

14 Çekirdekli GPU

18 GB Birleşik Bellek

512 GB SSD depolama

Fiyat: 78.999 TL

14 inç ekran – M3 Pro işlemcili

12 Çekirdekli CPU

18 Çekirdekli GPU

18 GB Birleşik Bellek

1 TB SSD depolama

Fiyat: 93.299 TL

14 inç ekran – M3 Max işlemcili

14 Çekirdekli CPU

30 Çekirdekli GPU

36 GB Birleşik Bellek

1 TB SSD depolama

Fiyat: 121.999 TL

16 inç ekran – M3 Pro işlemcili

12 Çekirdekli CPU

18 Çekirdekli GPU

18 GB Birleşik Bellek

512 GB SSD depolama

Fiyat: 94.999 TL

16 inç ekran – M3 Pro işlemcili

12 Çekirdekli CPU

18 Çekirdekli GPU

36 GB Birleşik Bellek

512 GB SSD depolama

Fiyat: 109.239 TL

16 inç ekran – M3 Max işlemcili

14 Çekirdekli CPU

30 Çekirdekli GPU

36 GB Birleşik Bellek

1 TB SSD depolama

Fiyat: 130.599 TL

16 inç ekran – M3 Max işlemcili