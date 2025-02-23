M4 Çipli MacBook'lar İçin Tarih Verildi!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. Firma, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir konuşulan iPhone 16e isimli yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunu tanıttı. Şirket, ayrıca 2024'ün sonunda yeni M4 çipine sahip iPad ve Mac modellerini de sergiledi. Pek çok kişiye göre şimdi sırada M4 işlemcili MacBook Air var.

Sektörel kaynaklar, makranın merakla beklenen yeni dizüstü bilgisayarının çıkış tarihi hakkında yeni sızıntıları gün yüzüne çıkardı.

M4 Çipli MacBook Air Mart Ayında Sahneye Çıkacak

Apple'a yakınlığı ile bilinen ünlü analist Mark Gurman, M4 işlemciye sahip yeni MacBook Air'in çıkış tarihine ilişikin edindiği bilgileri takipçileriyle paylaştı. Gurman'a göre merakla beklenen MacBook Air, Apple tarafından mart ayı içerisinde düzenlenecek bir lansmanla piyasaya sürükecek. Lansman etkinliğinin, iPhone 16e'ye benzer şekilde dijital bir duyuru şeklinde mi gerçekleşeceği yoksa canlı yayına ev sahipliği yapıp yapmayacağı hala merak konusu.

Cihazın özellikleri konusunda da hala bilinenler çok az. Yapay zeka işlem gücüyle öne çıkan M4 işlemci serisine sahip olacak MacBook Air'in yeni nesil bir kamera sensörü, nano-texture teknoloji destekli yeni bir panel ve Thunderbolt 4 ile beraber gelmesi bekleniyor.

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