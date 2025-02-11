M4 Macbook Air Geliyor! İşte Beklenilen Özellikler

2024'ün başlarında iPad Pro ile kullanıma sunulan ve yıl sonuna doğru Mac modellerine gelen Apple M4 işlemci henüz Macbook Air ile buluşmadı. Apple'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre M4 Macbook Air yakın zamanda piyasaya sürülecek.

M4 Macbook Air Nasıl Olacak?

Tabii bu yıl içerisinde Apple M5 işlemcinin de kullanıcılar ile buluşması bekleniyor ancak biz konumuza yani M4 Macbook Air'a dönelim: Performans açısından büyük beklentilere girmeye gerek yok. M4 Macbook Air hali hazırda piyasada olan M3 Macbook Air'a kıyasla mütevazi preformans iyileştirmeleri ile gelecek.

Model kodu gün yüzüne çıkan yeni Macbook Air maalesef tasarımsal açıdan da büyük bir fark sunmayacak. Hali hazırda piyasada olan modelde kullanılan tasarımın neredeyse aynı şekilde aktarılmasını bekliyoruz.

Apple her ne kadar büyük değişiklikler sunmuyor olsa da kullanıcılar artık belirli limitlerin aşılmasını istiyor. 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunan ProMotion ekran teknolojisinin ve yansımaları azaltan nano dokulu cam seçeneklerinin Macbook Air'lara gelmesi en büyük beklentiler arasında.

Bunlara ek olarak artık bant genişliğinin artırılması da gerekiyor. Kullanıcılar Macbook Air'ın kapağını kapatmadan iki harici ekran kullanmak istiyor. Sizin Apple M4 işlemciden güç alan Macbook Air'dan beklentileriniz neler?