Apple'ın Mac Aksesuarları USB-C ile Yenilendi! Lightning'e Veda Edildi

Eylül ayında iPhone 16 serisi ve geçtiğimiz hafta yeni iPad mini modeliyle karşımıza çıkan Apple, yıl bitmeden bir sürpriz daha yaparak ürün ailesini genişletti. M4 işlemcili iMac modelini satışa sunan şirket, bununla da sınırlı kalmayarak tüm Mac aksesuarlarını USB-C ile yeniledi. Magic Trackpad, Magic Keyboard ve Magic Mouse'a USB-C desteği geldi. İşte detaylar!

Magic Trackpad, Magic Keyboard ve Magic Mouse, USB-C ile Yenilendi

Bir süredir Avrupa Birliği'nin uyumluluk standartları nedeniyle ürünlerinde Lightning yerine USB-C portu kullanmayı tercih eden Apple, iPhone ve AirPods modellerinin ardından Mac aksesuarlarını da USB-C portu ile yeniledi. Böylelikle Lightning kullanan Apple ürünlerinin de sonu gelmiş oldu.

Apple'ın sitesine baktığımızda ürünlerde USB-C dışında önceki sürüme kıyasla herhangi bir değişiklik görünmüyor. Magic Trackpad, Magic Keyboard ve Magic Mouse, USB-C portlu versiyonu ile siyah ve beyaz renk geçenekleriyle satılıyor. Söz konusu ürünlerin Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

Magic Trackpad: 7.149 TL

Magic Keyboard: 9.119 TL

Magic Mouse: 4.779 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Magic Trackpad, Magic Keyboard ve Magic Mouse modellerine de eklenen USB-C tüm dünyadaki geçerli tek bağlantı portu olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.