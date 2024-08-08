M4 Mac Mini: Yeni Bir Tasarımla Geliyor! İşte Detaylar

Apple M4 işlemci ilk kez iPad Pro ile kullanıma sunuldu ve henüz bu işlemciden güç alan bir Mac modeli bulunmuyor. Yıl sonuna doğru Apple M4 serisi yeni işlemcilerin (Pro vb) tanıtılması ve bunlardan güç alan bilgisayarlarında da duyurulması bekleniyor.

Bu yıl içerisinde güncellenecek modellerden birisi olan Mac Mini sadece donanımsal olarak yenilenmeyecek. Apple M4 ve M4 Pro işlemci seçenekleri ile gelecek olan Mac Mini'nin tasarımı da baştan aşağı değişecek.

M4 Mac Mini Yeni Bir Tasarımla Geliyor!

Bu 2010 yılından bu yana yapılacak ilk büyük tasarım değişikliği olacak. Yeni Mac Mini'nin oldukça küçülerek neredeyse bir Apple TV boyutuna ulaşacağı dile getiriliyor. Aliminyum kasayla yoluna devam edecek olan Mac Mini hali hazırda kullanılan modele kıyasla biraz daha uzun olacak.

Apple'ın arka tarafta güç kablosunun yanı sıra en az üç USB-C bağlantı noktası ve bir HDMI portu bulunacak. Bazı kaynaklar Apple M4 işlemcili Mac Mini'nin önümüzdeki haftalarda piyasaya sürüleceğini ve M4 Pro'dan güç alan modelin bu işlemci henüz tanıtılmadığı için yılın ilerleyen aylarında piyasaya sürüleceğini dile getiriyor.

MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio ve Mac Pro'ya Apple M4'ün eklenmesi ile Apple tüm Mac'lerde aynı nesil işlemciyi kullanarak bir ilke imza atacak. Tabii Mac Pro gibi ürünlerde M4 Ultra tarzı işlemciler kullanılacak.