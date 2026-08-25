vivo'dan Dev Bataryalı ve 144Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Çıkış Tarihi Belli Oldu

vivo T5 4G mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Çinli marka şimdi de akıllı telefonun 5G versiyonu için geri sayıma geçti. Daha önce cihazla ilgili çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum an itibarıyla değişti. Zira son olarak vivo T5 Lite 5G'nin bazı özellikleri ve çıkış tarihi paylaşıldı.

vivo T5 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran tipi: 3D kavisli AMOLED

Çözünürlük: 1,5K

Tazeleme hızı: 144 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7500 Turbo

Batarya: 7050 mAh

vivı T5 5G'nin MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7500 Turbo işlemcisinden güç alacağı açıklandı. Halihazırda iQOO Z11 gibi modellere de güç veren bu yonga seti 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 5 nm destekli veya daha eski yongalardan daha verimli ve yüksek performansta çalıştığı anlamına geliyor.

Oyunlarda da üzmeyen yonga Genshin Impact, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi yapımları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Bunun dışında telefonda 1.5K çözünürlüğü ve 144 Hz yenileme hızını destekleyen bir AMOLED ekran mevcut olacak. 144 Hz yenileme hızı, 120 Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir deneyim sunuyor. AMOLED panel ise renkleri LCD'ye göre daha canlı bir şekilde gösteriyor.

Ürünün bir diğer dikkat çeken özelliği bataryası olacak. Paylaşılan bilgilere baktığımızda vivo T5 5G'nin 7.050 mAh kapasiteli bir pilden besleneceğini görüyoruz. Bu da şarjın sürekli bitmesi gibi can sıkan sorunlarla karşılaşmayacağınız anlamına geliyor.

vivo T5 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo T5 5G'nin 2 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında vivo ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Fakat burada çok fazla T serisi telefon modeli göremiyoruz. Bu nedenle vivo T5 5G'nin Türkiye'yi pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

vivo T5 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5 5G için resmi bir fiyat açıklaması gelmedi. Fakat geçtiğimiz yıl satışa sunulan selefi 260 dolarlık (12.505 TL) bir fiyata sahipti. Yeni model daha güçlü olacağından yüksek ihtimalle 300 dolar (14.429 TL) civarı bir fiyatla raflardaki yerini alabilir. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 29.431 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Orta segment akıllı telefonları gerçekten çok seviyorum. Mesela bugün vivo T5 5G'yi satın aldığınızda oyun performansı gibi konularda sıkıntı yaşamazsınız. Üstelik amiral gemilerindeki gibi devasa ücretler ödemenize de gerek yok. Ekran özellikleri de bence çok başarılı. Bugün çoğu amiral gemisinde 144 Hz yenileme hızı bile yok.