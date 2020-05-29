Maçlar Seyircisiz Oynanacak! İşte Maçlarda Alınacak Önlemler

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz olarak oynanacağı söylendi.

TFF Maçlarda Alınacak Önlemleri Duyurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de maçlara ara verilmişti. Kalan maçlar oynanmaya başlanıyor. TFF maçla hakkında talimat yayınladı. Talimatta "Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 2019 – 2020 Sezonunda kalan müsabakalar seyircisiz olarak oynanır" cümlelerine yer verildi.

Ateşi 37.8 ve üzerinde olanlar stadyumlara alınmayacak. Yedek Kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması zorunlu olduğu ve kulübede bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacağı talimatlar arasında bulunmakta.

Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması ev sahibi kulüp tarafından yapılacak. Her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR ve Antikor testi yaptırılmasının zorunlu olduğu açıklandı.

Saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takacak. Ayrıca oyundan çıkan futbolcularda maske takacak.

Tüm talimatlara burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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