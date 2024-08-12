Made By Google 2024 Etkinliği İçin Geri Sayım Başladı: Yeni Google Pixel 9 Serisi Ve Daha Fazlası!

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın bu yılki büyük etkinliğine yalnızca saatler kaldı. Merakla beklenen etkinlikte Google Pixel 9 serisi ile birlikte pek çok yeni ürünün de ilk kez sergilenmesi bekleniyor. Detaylar haberde.

Made By Google 2024'te Neler Göreceğiz?

Google'ın yeni akıllı telefon serisi Pixel 9 olmak üzere birçok yeni donanım ve yazılım ürününe ev sahipliği yapacak Made By Google 2024 etkinliği, 13 Ağustos tarihinde Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak. Etkinlikte dev şirketin, akıllı telefon modellerinin yanı sıra yeni giyilebilir teknolojilerini ve Android 15 ile birlikte kullanıma sunulacak yeni yapay zeka özelliklerini de tanıtacağı belirtiliyor.

İşte Made By Google 2024 etkinliği ile birlikte ilk kez sergilenmesi beklenen yeni Google cihazları:

Google Pixel 9 Pro & Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Buds Pro 2

Made By Google 2024 Nereden İzlenir?

Google'ın yeni akıllı cihazları, yeni Android 15 işletim sistemi ve yapay zeka özelliklerinin tanıtımını takip etmek isteyen teknolojiseverler, etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...