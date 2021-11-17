PT Benzeri Korku Oyunu Madison Oynanış Videosu Yayımlandı

Madison oynanış videosu paylaşıldı. 12 dakika uzunluğundaki video, oyunun grafikleri, atmosferi ve oynanış mekaniği hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Videoya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Madison Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Nosebleed Games tarafından geliştirilen Madison isimli video oyununa ilişkin bir fragman yayımlandı. YouTube isimli popüler video paylaşım hizmeti üzerinden yayımlanan oynanış videosu, merak içerisinde beklenen yapımın grafikleri, atmosferi ve oynanış mekaniği hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.

12 dakika uzunluğundaki videoya baktığımızda Madison'ın PT isimli korku oyununa oldukça benzediğini görüyoruz. Korku atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan video oyununda oyuncular, Luca isimli karakteri kontrol edecek.

Bulmaca ögelerinin yer aldığı yapım Türkçe alt yazı ve arayüz desteğine sahip olacak. Oyunda bulmacaları çözmeye çalışırken aynı zamanda hayatta kalmaya da çalışacağız. Oyunda her karakterin rahatsız edici bir hayat hikayesinin olduğu belirtiliyor.

IGN tarafından YouTube isimli popüler video hizmeti üzerinden yayımlanan oynanış videosu, çok sayıda oyuncu tarafından olumlu yorumlar ile karşılaştı. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

PT Alternatifi Korku Oyunu Madison Ne Zaman Çıkacak?

Duyurulduğu günden itibaren dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan Madison, 7 Ocak 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

Madison Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10

İşlemci: Intel Core i3 ya da AMD Ryzen 3

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R7 370

DirectX: Sürüm 10

Depolama Alanı: 10 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R7 370 ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i3 ya da AMD Ryzen 3 isteniyor.

Madison Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 480

Depolama Alanı: 10 GB kullanılabilir alan

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