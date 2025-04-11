Geliştiricisi Yanlışlıkla Açıkladı! Yeni Mafia Oyunu İçin Tarih Netleşti

Efsane oyun serisi Mafia'nın yeni üyesi Mafia: The Old Country için geri sayım başladı. Serinin ilk oyunundan önce geçen bir hikaye sunacak yapım, bu yıl içinde piyasaya sürülecek. Bulunduğumuz sene içinde çıkacağı biliniyordu ancak net bir tarih yoktu. Geliştirici şirket, bunu yanlışlıkla duyurdu.

Mafia: The Old Country, Ağustos Ayında Çıkacak

2K’nın yayıncılığını, Hangar 13’ün ise geliştirmesini üstlendiği Mafia: The Old Country, oyuncuları 1900’lü yılların başına, Sicilya’nın kurgusal kasabası San Celeste’ye götürüyor. Daha önce Mafia 2'de karşımıza çıkan ve Mafia: Definitive Edition’da adı geçen bu kasaba, serinin köklerine inen ön hikayeye ev sahipliği yapacak.

2K ve Hangar 13, 8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek PAX East 2025 etkinliğine dair planlarını Steam üzerinden yayınladıkları bir blog gönderisiyle paylaştı. Şirket, bu içerikte oyunun 8 Ağustos 2025'te yayınlanacağını yanlışlıkla açıkladı. Akabinde firma, bu tarihi gönderiden kaldırdı. Tabii güncellenmeden önce ekran görüntüleri çoktan alınmıştı.

PC, PS5 ve Xbox Series X|S platformlarında piyasaya sürülecek Mafia: The Old Country, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çekçe, Rusça ve Sicilyaca dahil olmak üzere birçok dil için seslendirme desteği sunacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Mafia oyunundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.