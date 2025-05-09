Mafia: The Old Country Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Video)

Uzun süredir merakla beklenen Mafia: The Old Country'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece yeni Mafia oyununun sorunsuz deneyim için hangi donanıma ihtiyaç duyduğu belli oldu.

Mafia: The Old Country Minimum sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070

AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Mafia: The Old Country Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K RAM: 32 GB

32 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti

AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Mafia: The Old Country Fragmanı

Mafia: The Old Country Fiyatı

PC fiyatı: Steam'de 49,99 dolar (1.936 TL)

Steam'de 49,99 dolar (1.936 TL) Xbox fiyatı: 1.949 TL

1.949 TL PlayStation fiyatı: 1.909 TL

Mafia: The Old Country Çıkış Tarihi

Mafia: The Old Country 8 Ağustso 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak.