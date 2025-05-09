Mafia: The Old Country Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Video)
Mafia: The Old Country'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. İşte yeni Mafia oyununun ihtiyaç duyduğu donanım ve dahası!
Uzun süredir merakla beklenen Mafia: The Old Country'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece yeni Mafia oyununun sorunsuz deneyim için hangi donanıma ihtiyaç duyduğu belli oldu.
Mafia: The Old Country Minimum sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Mafia: The Old Country Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Mafia: The Old Country Fragmanı
Mafia: The Old Country Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 49,99 dolar (1.936 TL)
- Xbox fiyatı: 1.949 TL
- PlayStation fiyatı: 1.909 TL
Mafia: The Old Country Çıkış Tarihi
Mafia: The Old Country 8 Ağustso 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak.