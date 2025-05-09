Mafia: The Old Country Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Video)

Mafia: The Old Country'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. İşte yeni Mafia oyununun ihtiyaç duyduğu donanım ve dahası!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Uzun süredir merakla beklenen Mafia: The Old Country'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece yeni Mafia oyununun sorunsuz deneyim için hangi donanıma ihtiyaç duyduğu belli oldu.

Mafia: The Old Country Minimum sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
  • RAM: 16 GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Mafia: The Old Country Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K
  • RAM: 32 GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Mafia: The Old Country Fragmanı

Mafia: The Old Country Fiyatı

  • PC fiyatı: Steam'de 49,99 dolar (1.936 TL)
  • Xbox fiyatı: 1.949 TL
  • PlayStation fiyatı: 1.909 TL

Mafia: The Old Country Çıkış Tarihi

Mafia: The Old Country 8 Ağustso 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak.

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