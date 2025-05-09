2.689 TL Değerindeki 4 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez dört farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition öne çıkıyor. Machine Games tarafından geliştirilen FPS aksiyon oyunu 86 Metacritic puanına sahip.

Bedava dağıtılan oyunlar arasında Amnesia: Rebirth de yer alıyor. Frictional Games tarafından geliştirilen oyun 80 Metacritic puanına sahip. Kaliteli grafikleri ve etkileyici atmosferiyle öne çıkan yapım 2020 yılında çıktı.

Bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Doors: Paradox da ücretsiz sunuldu. Başarılı şekilde tasarlanmış bulmacalar içeren oyun Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip.

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar