Mahsun J 3. Sezondan Kötü Haber Geldi!

Mahsun J 3. sezon ne zaman çıkacak? Sosyal medyada Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca, merak edilen soruyu bizzat yanıtladı. Karaca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre Mahsun J'nin 3. sezonu olmayacak. İşte detaylar!

Mahsun J 3. Sezon Çıkacak mı?

Sosyal medyada "Röportaj Adam" lakabıyla tanınan Mahsun Karaca, hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. GAİN platformunda yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mahsun J dizisinin sona erdiğini X hesabından bizzat duyuran Karaca, "Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler 🙏 — Röportaj Adam (@RoportajAdam) February 17, 2026

Bu açıklama, bir süredir gündemdeki Exxen iddialarının da sonunu getirdi. Yılbaşı gecesinde Acun Ilıcalı'nın dizinin Exxen'e transfer olacağını ima etmesiyle birlikte hayranlar yeni sezonu heyecanla beklemeye başlamıştı. Üstelik dizinin 31 Aralık'ta Exxen'de yayınlanan yılbaşı özel bölümü de bu beklentiyi canlı tutmuştu.

İstanbul'da geçim sıkıntısı yaşayan ve büyük hayalleri olan kruye Mahsun'un kısa yoldan para kazanmak adına atıldığı maceraları konu alan Mahsun J, geçtiğimiz iki sezonu ile Türkiye'nin en çok izlenen orijinal yapımları arasına girmişti. Bu nedenle dizinin iptal kararı biraz şaşırtıcı oldu. Karaca, iptal kararının arkasındaki gerekçeyi henüz açıklamadı.

Dizinin bir başka platform aracılığı ile geri dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsiz. Kesin olan tek bir şey var ki Mahsun J, 3. sezon ile yakın zamanda ekranlara dönmeyecek.