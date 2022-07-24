Makineli Tüfek Kullanabilen Robot Köpek Viral Oldu

Boston Dynamics'in robot köpeği son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ünlü robotik firmasının Spot adlı ürünlerini pazara sunmasından sonra piyasa birçok benzer tasarıma sahip robot köpek görmeye başladık. Fakat Rusya'da modifiye edilerek üretildiği düşünülen bir robot köpek görenleri gerçekten dehşete düşürdü.

Üstüne bağlanan tam otomatik makineli silahı sorunsuz bir şekilde kullanabilen robot köpek hedef takibi yapabiliyor, araziye uyum sağlayarak kendine atış açısı oluşturabiliyor. Dört ayaklı robotların en büyük avantajlarından olan yüksek denge kabiliyeti, silahın sebep olduğu sekmeye karşı robotu ayakta tutmaya devam ediyor. Yüksek hızlarda yapılan atışlarda insanların dahi vücutlarını sabit tutmakta zorlandığı görülürken robot köpeğin yere düşmeden bu denli dengede durabilmesi görenleri fazlasıyla şaşırtıyor.

İşte Makineli Tüfek Kullanan Robot Köpeğin Videosu!

All the people who laughed off the “worrywarts” years ago for freaking out about the Funny Dancing Robot Dogs (tm) should be forced to watch this video once a day for the remainder of the year. pic.twitter.com/WBIrlGah3w — Sean Chiplock (@sonicmega) July 20, 2022

20 Temmuz tarihinde Twitter'da paylaşılan görüntüde bir robot köpeğin karlı bir bölgede makineliş tüfek ile atış talibi yaptığı görülüyor. Başta Boston Dynamics firmasına ait olduğu düşünülen robot köpeğin, daha sonra yapılan araştırmalarda UnitreeYusu adlı başka bir firmaya ait olan robot olduğu tespit edildi. Robotun üstünde bir Rusya bayrağı ve Rusya Özel Harekat Kuvvetleri(Spetsnaz) ile ilişkilendirilen kurt başı amblemi yer alıyor.

Videoyu paylaşan kullanıcının Rusya'da yaşayan bir teknoloji meraklısı olduğu düşünülüyor. Videonun ilk kez paylaşıldığı Alexander Atamov adlı YouTube kanalında köpeğe ünlü bilim kurgu filmi Terminatör'e ithafen "Skynet" adını verdikleri bilgisi paylaşıldı. Henüz Rus ordusunun seri üretim bir robot asker üzerinde çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. Yayınlanan video yalnızca teknoloji ve askeriye meraklı bir Rus'un projesi olabilir.