Makineli Tüfek Kullanabilen Robot Köpek Viral Oldu

Boston Dynamics'in robot köpeği son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ünlü robotik firmasının Spot adlı ürünlerini pazara sunmasından sonra piyasa birçok benzer tasarıma sahip robot köpek görmeye başladık. Fakat Rusya'da modifiye edilerek üretildiği düşünülen bir robot köpek görenleri gerçekten dehşete düşürdü.

Üstüne bağlanan tam otomatik makineli silahı sorunsuz bir şekilde kullanabilen robot köpek hedef takibi yapabiliyor, araziye uyum sağlayarak kendine atış açısı oluşturabiliyor. Dört ayaklı robotların en büyük avantajlarından olan yüksek denge kabiliyeti, silahın sebep olduğu sekmeye karşı robotu ayakta tutmaya devam ediyor. Yüksek hızlarda yapılan atışlarda insanların dahi vücutlarını sabit tutmakta zorlandığı görülürken robot köpeğin yere düşmeden bu denli dengede durabilmesi görenleri fazlasıyla şaşırtıyor.

All the people who laughed off the “worrywarts” years ago for freaking out about the Funny Dancing Robot Dogs (tm) should be forced to watch this video once a day for the remainder of the year. pic.twitter.com/WBIrlGah3w