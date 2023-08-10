Malatya’da Büyük Deprem Meydana Geldi: Çevre İller de Hissetti!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

7 kilometre derinlikteki deprem, Elazığ başta olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep illerinden de hissedildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Açıklaması:

"Bize intikal eden olumsuz bir şey yok. Çok şiddetli bir sarsıntı oldu. İnşallah bir şey çıkmaz. Dün de 4.3 olmuştu, bugün de 5.3 oldu. Bizim hissettiğimiz şiddet çok daha yüksekti. Ekiplerimiz şu anda sahada. Bize intikal eden olumsuz bir şey olmadığını söyleyebilirim. Şu ana kadar Yeşilyurt'tan kötü bir haber gelmedi. Biz de milletvekillerimizle birlikte sahadayız."

Şubat ayında yaşanan büyük iki depremin ardından bölgedeki artçı depremler devam ediyor. Ancak yaşanan bu son 5,3 büyüklüğündeki deprem insanları yeniden paniğe sürükledi.

Yapılan açıklamalara göre şimdilik bir sorun olmadığı görülüyor.

Google Deprem Uyarı Sistemi Depremi Hissetti!

Şubat depremlerindeki başarısızlığı ile gündeme gelen Google Deprem Uyarı Sistemi, az önce yaşanan 5,3'lük depremde çalıştı.

Android telefon kullanıcılarına depremden yaklaşık 15-20 saniye öncesinde bildirim gittiği öğrenildi. İnsanlara depremden önce evden çıkabilecekleri süreyi bu sefer kazandırmış oldu.

Uyarı sisteminin Android telefonlarda ivmeölçer sensörleri sayesinde çalıştığı biliniyor.