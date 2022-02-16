Maliye Bakanlığı’ndan en ucuz alışveriş noktaları uygulaması: ‘Birlikten Berekete’

2021 yılının son çeyreğinde Merkez Bankası’nın faizleri düşürme politikası ve artan enflasyon vatandaşın alım gücünü bir hayli düşürdü. TÜİK rakamlarına göre 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklanırken, resmi olmayan rakamlara göre bu oran yüzde 80’lere ulaşıyor. Hal böyle olunca vatandaşın temel ihtiyaçlarından biri olan gıda fiyatlarında da fahiş artışlar yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise vatandaşın en ucuza nerelerden alışveriş yapabileceğini gösteren ‘Birlikten Berekete’ uygulamasını tanıttı.

Geçtiğimiz yıl enflasyonunun neredeyse yüzde 40’a yaklaşmasının ardından vatandaşların alım gücünde erime yaşandı. Uzmanlar, 2022 yılı içerisinde de enflasyonun artacağını ve bunun etkilerinin de fiyat etiketlerine yansıyacağını söylüyor.

Bunun yanında ekonomik zorlukların farkında olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, son tüketiciye yönelik olarak bugün yeni bir uygulama tanıttı. Bakanlık, Ticaret Bakanlığı’nın da desteğiyle ‘Birlikten Berekete’ ismini verdiği yeni uygulaması hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre; bu uygulama tüketiciye en ucuz ürünü hangi marketten bulabileceğini göstermenin yanında Bakanlıkların uygunsuz fiyat artışlarını da kontrol altında tutmasına yarayacak.

En Ucuz ve En Uygun Alışveriş Yerleri Haritada Gösterilecek

Yeni Şafak gazetesinde yer alan bilgilere göre; Birlikten Berekete uygulaması, tüketiciye uygulama üzerinden bir harita sunacak. Bu sayede kullanıcı, hangi ürünün hangi markette daha uygun olduğunu görebilecek. Tüketici, uygulamada yer alan hesap makinesini de kullanarak harcamalarının toplam tutarını da görebilecek. Uygulamanın ana hedefinin ise üreticiden tüketiciye kadar olan tüm kesimlerin iş birliği sayesinde enflasyonu düşürmek olarak açıklandı.

Diğer yandan Birlikten Berekete uygulaması enflasyon ile mücadelede atılan adımların marketlere nasıl yansıdığını kontrol etmek amacı da taşıyacak. Enflasyonla Mücadele Timi, uygulama sayesinde firmaları daha yakından denetleyebilecek. Önce fiyat yükseltip daha sonra kampanya adı altında indirim yapmanın önüne geçilecek.

Bakan Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uygulamanın 1 Mart tarihi itibarıyla kullanıma sunulacağını duyurmuştu.