Ticaret Bakanı, Online Market Fiyatlarını Karşılaştırma Projesini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milliyet'in sorularını yanıtlarken vatandaşların evden ayrılmasına gerek olmadan market fiyatlarını karşılaştırma projesini de açıkladı. Bu proje hayata geçirildikten sonra her vatandaş çevresindeki marketlerin hangisinin fiyat açısından daha uygun olduğunu karşılaştırma yoluna başvurarak öğrenmesi mümkün olacak.

Online Market Fiyatlarını Karşılaştırma Projesi Üzerinde Çalışılıyor

Milliyet'in sorularına yanıt veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yakın bir zamanda vatandaşlara sunulması planlanan projesi hakkında da birkaç ipucu verdi. Pekcan'ın ifadelerine göre söz konusu proje ile vatandaşların çevresinde yer alan marketleri fiyat bakımından karşılaştırması mümkün hale gelecek ve bunu yapmaları için evinden ayrılmalarına bile gerek kalmayacak çünkü bu hizmet tamamen online (çevrim içi) ortamda sunulan bir hizmet olacak.

Milliyet'in "Fırsatçılara yönelik yeni projeleriniz var mı?" sorusuna yanıt veren Ticaret Bakanı, aşağıda yer alan şu sözleri kullandı:

"Bakanlık olarak şu günlerde biz yeni bir çalışma daha yapıyoruz. Vatandaşımız cep telefonlarına yükleyecekleri mobil bir uygulamayla veya web sitesini kullanarak evinden çıkmadan en yakın marketteki hangi ürünün fiyatı kaç lira, bunu görsün ona göre nereden neyi almak istiyorsa evden çıkmadan karar verip alabilsin istiyoruz. En kısa zamanda hayata geçireceğiz. Vatandaşımız evinden çıkmadan çevresindeki marketlerdeki fiyatları karşılaştırmalı olarak görebilecek. Böylece neyi nereden daha uygun almak istiyorsa ona göre çıkıp alışverişini yapacak. Marketler de vatandaşların fiyatları karşılaştıracağını bileceği için buna uygun davranacaktır." "Tüm bu çalışmalarımızda tek amacımız serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden denetimleri gerçekleştirmek. Gıdada fırsatçılığa tahammülümüz yok; gayemiz vatandaşımızı, tüketicimizi korumak." "Tüketiciler önceliğimiz ancak bu süreçte haksız rekabet nedeniyle hakkaniyetle çalışan dürüst işletmelerimiz ve esnafımızın mağdur olmaması da bizim için çok önemli."

Ticaret Bakanı Pekcan'ın "Vatandaşa ne gibi görevler düşüyor?" sorusuna yönelik kullandığı ifadeler ise şunlar oldu: