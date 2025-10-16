Popüler Giyim Markasında Veri İhlali: Hangi Bilgiler Sızdırıldı?

Popüler giyim markası Mango, bugün yaptığı biri duyuru ile bazı müşterilerine ait kişisel bilgilerin çalındığını duyurdu. Şirket, olayın ardından güvenlik önlemlerini hızla devreye soktuğunu ve resmi kurumlara bilgi verdiğini açıkladı. Çalınan bilgiler arasında banka ve kimlik bilgilerinin olmadığı açıklansa da uzmanlar müşterileri dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Mango, Müşterilinin Bilgilerini Korumayı Başaramadı

Mango tarafından yapılan açıklamaya göre erişilen veriler, pazarlama kampanyalarında kullanılan iletişim bilgileriyle sınırlı. Yani sadece ad, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası gibi bilgiler risk altında olabilir. Şirket, soyadların, kimlik veya pasaport bilgilerinin, banka hesaplarının, kredi kartı numaralarının ve şifrelerin bu olaydan etkilenmediğini belirtti.

Ancak bu durum kullanıcıları rahatlatmak için yeterli değil. Her ne kadar e-posta ve telefon numarası 2025 Türkiye'sinde bir insanın sahip olabileceği en özel bilgi olmasa da yine de insanların başkalarının eline geçmesini istemeyeceği türden veriler. Ayrıca bir kez erişilen sistemin başka açıkları olup olmadığı da belirsiz.

Mango, olayın markanın kendi altyapısında değil, dış pazarlama hizmeti sağlayan bir sistemde yaşandığını ve bu nedenle kurumsal sistemlerin ve web sitelerinin güvenliğinin korunduğunu da ekledi. Mango olayın fark edilmesiyle birlikte tüm güvenlik protokollerinin devreye sokulduğunu ve Veri Koruma Ajansı gibi kurumlara bilgi verildiğini de açıkladı.

Açıklamada ayrıca müşterilerin e-posta veya telefon yoluyla kendilerini Mango olarak tanıtan şüpheli kişilerden gelen mesajlara karşı dikkatli olmaları istendi. Şirket, olağan dışı bağlantılara tıklanmamasını ve kişisel bilgi paylaşılmamasını önerdi.

Mango, olayla ilgili daha fazla bilgi almak isteyen müşteriler için bir iletişim kanalı oluşturdu. Sorular, [email protected] adresine e-posta yoluyla veya 0850 390 29 89 numaralı müşteri hizmetleri hattı üzerinden iletilebiliyor.