Apple iPad Modellerine Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Açıklandı

Apple, Türkiye iPad modelleri için yeni bir fiyat düzenlemesine gitti. Şirketin resmi mağazasında yapılan bu güncelleme, iPad Pro ve iPad Air modelleri başta olmak üzere tüm serileri kapsıyor. İşte konuyla ilgili detaylar ve Apple Türkiye güncel iPad fiyat listesi...

Apple iPad Fiyatları Güncellendi: İşte Yeni Liste

Apple’ın düzenli olarak yaptığı fiyat güncellemeleri bu kez iPad kategorisine yansıdı. Yeni listeye göre M4 işlemcili iPad Pro modelleriyle birlikte Air ve temel iPad serisinde de fiyatlar değişti. Artış oranları modelden modele farklılık gösterse de genel tablo yukarı yönlü bir güncellemeye işaret ediyor.

iPad Pro, Apple’ın profesyonel kullanıcılar için sunduğu en güçlü tablet olarak öne çıkıyor. 11 inçlik model 48 bin 499 TL’ye, 13 inçlik model ise 62 bin 999 TL’ye yükseldi. Bu fiyatlar, önceki listeye göre birkaç bin liralık bir artışı yansıtıyor.

iPad Air serisinde de benzer bir güncelleme yapıldı. 11 inçlik versiyonun fiyatı 26 bin 999 TL, 13 inçlik modelin fiyatı ise 36 bin 499 TL olarak belirlendi. Bu modellerin, kompakt boyut ve performans dengesini koruyarak orta segmentteki kullanıcıları hedeflemeye devam edeceği görülüyor.

Giriş seviyesindeki iPad (10. nesil) de listede yerini aldı. Yeni fiyat 16 bin 499 TL olarak açıklandı. Böylece Apple ürün gamındaki tüm tabletleri aynı dönemde yeniden fiyatlandırmış oldu. Fiyatların döviz kuru, vergi oranları ve küresel maliyet değişimleri doğrultusunda belirlendiği tahmin ediliyor. Apple, Türkiye’deki ürün gamını güncel tutarken fiyatları da buna paralel olarak ayarlamayı sürdürüyor.

Güncel Apple iPad Fiyat Listesi (Ekim 2025)

iPad Pro (M4)

11 inç: 45.999 TL > 48.499 TL

13 inç: 59.999 TL > 62.999 TL

iPad Air (M2)

11 inç: 25.299 TL > 26.999 TL

13 inç: 34.999 TL > 36.499 TL

iPad (10. nesil)